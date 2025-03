‘세정력 94%’ 비건 클렌징밤… 수분-각질 케어 한층 높였다

심플로그 올클렌징밤 소프트필링

체온에 녹는 샤베트 제형… 대나무 추출물로 각질 잡고

율무씨 오일로 수분감 충전… 노폐물 배출 돕고 자극 줄여

올클렌징밤 소프트필링은 기존 올클렌징밤의 강력한 클렌징 효과와 뛰어난 세정력에 부드러운 필링 기능을 더해 진화된 클렌징 솔루션을 제공한다. 자외선차단제를 포함한 베이스메이크업 세정력은 94%, 립메이크업 세정력도 94%, 1회 사용 시 피부 각질 개선율은 81%라는 임상 결과로 뛰어난 딥클렌징 효과와 매끈한 피부결 케어를 입증받았다. 피부 자극 테스트도 완료해 모든 피부 타입의 소비자가 부담 없이 사용할 수 있다. 올클렌징밤 소프트필링은 흐르지 않아 사용하기 편한 샤베트 느낌의 클렌징밤으로 피부 온도에 맞춰 부드럽게 멜팅되며 메이크업, 노폐물, 블랙헤드, 피지 등을 녹이고 셀룰로오스 필링 입자의 롤링으로 각질을 제거하며 물에 유화된 클렌징밤이 밀크화돼 당김 없이 깨끗하고 매끈한 피부로 케어하는 멜팅트랜스포밍 제형이다.대나무 유래 셀룰로오스에 의해 형성된 부드러운 필링 입자 고마쥬는 기존의 물리적 필링 제품과 다르게 피부 자극을 최소화하면서 묵은 각질을 부드럽게 정돈해 매끈한 피부결을 만들어준다. 또한 함유된 율무씨 오일 성분의 찬 성질을 통해 피부 노폐물 배출과 각질 탈락 주기를 원활하게 해 세안 후에도 피부가 당기거나 건조하지 않고 촉촉한 상태를 유지하는 데 도움을 준다.한편 삼진제약이 2021년 론칭한 스킨케어 브랜드 심플로그는 간결함을 의미하는 심플과 타당함, 논리를 뜻하는 로직의 합성어로 ‘We believe less is more’라는 슬로건 아래 절제된 성분과 스텝, 간편하고 현명한 스킨케어를 의미한다. 브랜드의 전체적인 특징은 전 제품의 동물성 성분 배제를 통한 비건 인증 획득과 피부 케어에 꼭 필요한 최소한의 성분만을 함유해 피부에 부담을 줄인 성분 미니멀리즘을 지향한다. 또한 ESG 경영의 일환으로 친환경 패키지 지향과 자연주의 캠페인 활동 등 소비자와 함께하는 브랜드의 ‘가치 철학’도 점차 강화해 나가고 있다.