'성공한 게임 개발자가 되려면 어떻게?' 전문 게임 개발자들이 나섰다

'레벨업 투게더(The Level UP Togerther)'의 모집 포스터 (출처=순천향대학교 산학협력단)



지난 2021년 인디크래프트와 2022년 구글 플레이 인디 게임 페스티벌 톱3 개발사로 선정된 '던전 로그: 전설의 모험가', 제 2회 GYAAR 스튜디오 인디 게임 콘테스트 어워드 위너상을 수상한 'KILLA', 그리고 '배틀 그라운드 신규 전장 지역' 레벨 디자인, '윌로우'와 '러브레타', '봄 소풍에서 양다리를 추구하면 안되는 걸까?' 등을 개발한 많은 개발자들..이처럼 국내의 다양한 인디 게임 행사에서 성과를 내거나 주요 요직에서 활약해온 게임 개발자들을 성공적으로 육성했던 2024 콘텐츠 창의인재동반사업 '레벨업 투게더(The Level UP Togerther)'의 모집이 시작됐다.한국콘텐츠진흥원(원장 조현래)에서 진행중인 2024 콘텐츠 창의인재동반사업 'The Level UP Togerther'는 게임 산업계에서 오랜 경험을 보유한 베테랑 게임 개발자들과 왕성하게 활동 중인 인디 게임 개발자들이 도제식 멘토링을 진행, 다양한 취업과 창업에 연계된 프로그램을 제공하는 인재 개발 프로그램이다.특히 순천향대학교 산학협력단 The Level UP Together만의 3단계 교육 방식이 눈에 띈다.첫 번째는 ▲진로 상담 멘토링으로, 게임 분야 취창업 커리어의 방향을 제시한다. 이어 ▲도제식 실무 멘토링으로 게임 직무 3대 핵심 분야에 대한 실무 지식과 스킬, 노하우를 전수하게 된다. 마지막으로 ▲취업/ 창업 멘토링으로 취창업을 위한 필수 스킬을 향상시키게 된다. 또 이 프로그램에 선정되면 월 150만 원의 멘티 지원금도 지급된다.올해 순천향대학교는 기획 8명, 프로그래밍 6명, 아티스트 6명 등 총 20명을 선발하며, 전문가의 멘토링을 통해 게임 기획, 아티스트, 프로그래밍 직군으로 취업 또는 창업을 희망하는 역량과 열정있는 만 34세 미만 이하의 예비 취, 창업자라면 누구나 응모가 가능하다.순천향대학교 산학협력단 콘텐츠 창의인재동반사업 이정엽 교수는 "지역 발전과 국가 발전에 기여하는 글로벌 산학 협력 기관으로 사회적 책무를 다하고 그동안 축적해 온 대학의 연구 개발 성과물을 기업 및 정부, 여러 연구 기관과 공유하며, 산학연관의 네트워크를 구축하고자 한다."라며 이번 2024 콘텐츠 창의인재동반사업 'The Level UP Together' 참여에 대한 소감을 밝혔다.동아닷컴 게임전문 조학동 기자 igelau@itdonga.com