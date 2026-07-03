테일러 스위프트-켈시, 결혼식 앞두고 400억 기부

  • 동아일보

  • 입력 2026년 7월 3일 07시 39분

글자크기 설정

테일러 스위프트(왼쪽)와 트래비스 캘시.
테일러 스위프트(왼쪽)와 트래비스 캘시.
미국의 인기 가수인 테일러 스위프트와 미국 프로풋볼(NFL) 선수 트래비스 켈시가 결혼식을 앞두고 약 400억 원을 기부한 것으로 나타났다.

2일(현지 시간) AP통신에 따르면 스위프트와 켈시는 지역·국립 자선단체 20곳에 총 2600만 달러(약 400억 원)를 기부했다.

기부금을 받은 곳은 뉴욕 푸드뱅크, 로드아일랜드 커뮤니티 푸드뱅크, 미주리 캔자스시티 어린이병원 등이다. 각 기관에 전달된 구체적인 금액은 공개되지 않았다.

켈시의 NFL 소속팀 연고지인 캔자스시티와 스위프트의 출생지인 펜실베이니아, 음악 활동을 시작한 테네시주 등 지역의 기관들이 다수 기부처에 이름을 올렸다.

테일러 스위프트(오른쪽)와 트래비스 캘시.
테일러 스위프트(오른쪽)와 트래비스 캘시.
두 사람은 3일 뉴욕 매디슨 스퀘어 가든(MSG)에서 1000여 명의 하객을 초청해 대규모 결혼식을 진행할 예정이다.

한편 ‘세기의 결혼식’ 관련 추측성 보도가 이어지고 있는 가운데 한 미국 연예매체는 두 사람이 이미 법적 부부가 됐다는 주장을 제기하기도 했다.

#테일러 스위프트#NFL#켈시
박성진 기자 psjin@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

트렌드뉴스

트렌드뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스