테일러 스위프트-켈시, 결혼식 앞두고 400억 기부

미국의 인기 가수인 테일러 스위프트와 미국 프로풋볼(NFL) 선수 트래비스 켈시가 결혼식을 앞두고 약 400억 원을 기부한 것으로 나타났다.
2일(현지 시간) AP통신에 따르면 스위프트와 켈시는 지역·국립 자선단체 20곳에 총 2600만 달러(약 400억 원)를 기부했다.
기부금을 받은 곳은 뉴욕 푸드뱅크, 로드아일랜드 커뮤니티 푸드뱅크, 미주리 캔자스시티 어린이병원 등이다. 각 기관에 전달된 구체적인 금액은 공개되지 않았다.
켈시의 NFL 소속팀 연고지인 캔자스시티와 스위프트의 출생지인 펜실베이니아, 음악 활동을 시작한 테네시주 등 지역의 기관들이 다수 기부처에 이름을 올렸다.
두 사람은 3일 뉴욕 매디슨 스퀘어 가든(MSG)에서 1000여 명의 하객을 초청해 대규모 결혼식을 진행할 예정이다.
한편 ‘세기의 결혼식’ 관련 추측성 보도가 이어지고 있는 가운데 한 미국 연예매체는 두 사람이 이미 법적 부부가 됐다는 주장을 제기하기도 했다.
박성진 기자 psjin@donga.com
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