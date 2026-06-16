日 기준금리 0.75%→1% 인상…31년만의 최고 금리

일본 중앙은행인 일본은행(BOJ)이 16일 금융정책결정회의에서 기준금리를 6개월 만에 0.25%포인트 인상했다. 1995년 9월 이후 31년 만에 최고치다.
교도통신 등에 따르면 일본은행은 15~16일 금융정책결정회의를 열고 기준금리를 기존 0.75%에서 0.25%포인트 인상한 1.0%로 결정했다.
일본은행은 지난해 마이너스 금리 정책을 종료한 이후 같은해 12월까지 세 차례 금리를 인상한 바 있다. 이후 0.75%로 동결해 왔다.
니혼게이자이신문(닛케이)은 “중동 정세에 따른 유가 상승이 인플레이션을 가속화할 위험을 억제하기 위한 조치”라고 분석했다.
일본은행은 결정문에서 “경제·물가·금융 정세에 따라 계속해서 정책금리를 인상하고, 금융완화 정도를 조정해 나갈 것”이라며 향후 계속적인 금리 인상 기조를 시사했다.
한편 글로벌 금융시장 등은 일본은행의 기준금리 인상 여파에 주목하고 있다. 싼 이자로 엔화를 빌려 해외 고수익 자산에 투자했던 ‘엔 캐리 트레이드’ 자금이 회수(청산)될 가능성도 있기 때문이다.
박성진 기자 psjin@donga.com
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