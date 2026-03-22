바이든 조롱 사진에 빵터진 日총리…백악관 일부러 공개했나

다카이치 사나에 일본 총리가 방미 기간 백악관에서 조 바이든 전 미국 대통령의 초상화 대신 걸려 있는 ‘자동 서명기(오토펜)’ 사진을 보고 웃음을 터뜨리는 모습이 담긴 영상이 20일(현지 시간) 공개됐다. 도널드 트럼프 미국 대통령의 열성 지지층인 마가(MAGA·미국을 다시 위대하게)는 엑스(X·옛 트위터) 등 소셜미디어에 해당 영상을 빠르게 공유하며 열광했다. 일각에선 전직 미국 국가수반에 결례를 저지른 행동이라는 지적이 나왔다.
이날 백악관 유튜브에는 트럼프 대통령과 다카이치 총리의 지난 19일 만남이 약 52초 분량으로 압축돼 올라왔다. 영상에는 다카이치 총리의 백악관 방문 장면을 시작으로 정상회담, 산책하는 모습 등이 포함됐다.
트럼프 대통령과 다카이치 총리는 역대 대통령 사진이 걸린 ‘대통령 명예의 거리’도 함께 걸었다. 지난해 트럼프 대통령은 백악관 업무동인 웨스트윙 주랑에 이 공간을 조성하며 바이든 전 대통령의 사진을 걸어야 할 자리에 ‘오토펜’ 사진을 걸었다.
이는 그간 꾸준히 의혹이 제기돼 온 바이든 전 대통령의 인지력 저하 논란을 부각하고, 그를 조롱하려는 의도라는 분석이 나왔다. 트럼프 대통령은 전임 행정부의 오토펜 사용에 대해 지속적으로 문제를 제기하며, 고령으로 업무 수행 능력을 잃은 바이든 전 대통령 대신 주변 인사들이 불법적으로 대통령의 결정을 대리해 왔다는 주장을 펼쳐왔다.
오토펜 사진을 본 다카이치 총리는 입을 벌리고 활짝 웃었다. 그는 해당 사진을 손가락으로 가리키며 웃은 뒤 손으로 입을 가리고 놀란 듯한 표정을 지었다. 통역을 맡은 다카오 스나오 외무성 일미지위협정실장도 옆에서 웃어 보였다.
일각에선 백악관이 해당 장면을 의도적으로 공개해 바이든 전 대통령을 비판하려 했다는 주장이 나왔다. 미국 민주당과 바이든 전 대통령의 지지자들이 불쾌하게 받아들일 수 있는 장면이라는 우려도 제기됐다.
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