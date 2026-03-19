트럼프 “카타르 LNG시설 또 공격땐 이란 가스전 날려버릴 것”

도널드 트럼프 미국 대통령은 18일(현지 시간) 이란이 카타르의 주요 가스 생산 시설을 폭격한 것과 관련해 “카타르 액화천연가스(LNG) 시설을 다시 공격할 경우 사우스파르스 가스전을 날려버리겠다”고 경고했다.
트럼프 대통령은 이날 트루스소셜에 “이스라엘은 중동 사태에 대한 분노로 이란의 주요 가스 시설인 사우스파르스 가스전을 무차별 공격했다”며 “(사우스파르스 가스전은) 전체 시설 중 비교적 작은 부분만 공격받았다”고 말했다.
이어 “미국은 이 공격에 대해 전혀 알지 못했으며, 카타르는 이 공격과 어떠한 관련도 없으며, 공격이 일어날 것이라는 사실조차 몰랐다”며 “불행히도 이란은 이러한 사실이나 사우스파르스 공격과 관련된 중요한 정보를 전혀 알지 못한 채, 정당하지 않고 부당하게 카타르의 LNG 가스 시설 일부를 공격했다”고 했다.
트럼프 대통령은 “이란이 무모하게 아무런 잘못도 없는 카타르를 공격하지 않는 한, 이스라엘은 매우 중요하고 가치 있는 사우스파르스 가스전에 대한 추가 공격을 감행하지 않을 것”이라며 “만약 카타르 LNG 시설이 다시 공격받는다면 미국은 이스라엘의 도움이나 동의 여부와 관계없이 이란이 이전에는 경험하거나 목격한 적 없는 강력한 위력으로 사우스파르스 가스전 전체를 폭파할 것”이라고 경고했다.
그러면서 “이란의 미래에 미칠 장기적인 영향 때문에 이러한 수준의 폭력과 파괴를 용납하고 싶지 않지만 카타르의 LNG 시설이 다시 공격받는다면 주저 없이 그렇게 할 것”이라고 덧붙였다.
앞서 이스라엘은 이란의 최대 가스전인 사우스파르스와 이란 남서부 해안에 있는 아살루예 천연가스 정제 시설 단지를 폭격했다. 사우스파르스 가스전은 이란 전체 가스 생산의 70%를 담당하고 있어 이란의 핵심 거점으로 평가받고 있다.
이란은 이에 대한 보복으로 전 세계 LNG 공급량의 20%를 차지하는 카타르 라스라판 생산 단지를 미사일로 폭격했다. 마수드 페제시키안 이란 대통령은 이와 관련해 “이번 공격은 상황을 더욱 복잡하게 만들 것이며, 그 파장은 전 세계를 휩쓸 통제 불능의 결과를 초래할 수 있다”고 밝혔다.
이란의 보복공격 직후 카타르 외교부는 X를 통해 “이번 공격은 사태를 악화하고 국가 주권에 대한 노골적인 침해”라며 “국가 안보와 지역 안정에 대한 직접적인 위협”이라고 비판했다. 이후 카타르는 자국에서 이란 외교관들을 추방했다.
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