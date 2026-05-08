HMM 부산 이전 주총서 확정…대표 집무실 연내 옮긴다

HMM이 임시 주주총회를 열고 본점 소재지를 서울에서 부산으로 정관 변경을 의결했다. 이로써 지난달 극적인 노사 합의 이후 본사 이전 작업이 본격적인 실행 단계에 들어가게 됐다. 대표이사 사장 집무실부터 부산으로 옮긴 뒤 향후 노사 협의를 통해 부산 이전에 대한 세부 내용을 결정할 계획이다.
HMM은 8일 오전 9시 서울 영등포구 여의도 본사에서 주총을 열었다. 정관 변경 안건은 상정 5분 만에 원안대로 통과됐다. HMM은 이달 내 이전 등기 등 관련 법적 절차를 마무리할 계획이다. 이후 연내 대표이사 집무실을 우선 이전한다. HMM은 부산 경제 발전을 위해 북항 내 랜드마크급 사옥 건립도 추진한다. 세부적인 후속 조치는 노조와 추가 협의를 거쳐 진행할 예정이다.
이날 최원혁 HMM 대표이사 사장은 주총에서 “국가균형발전이라는 사회적 대의에 동참하고 지속적인 도약을 이루기 위해 본점 이전을 추진하게 됐다”며 “HMM은 우리나라 대표 국적 선사로서 지속적인 도약을 이뤄 낼 것”이라고 밝혔다.
그동안 파업을 경고하며 본사 이전을 반대해왔던 HMM 노조는 앞서 사회적 대의에 동참하겠다며 입장을 선회했다. 이어 노사는 지난달 30일 ‘HMM 본사 부산 이전 노사협의서 서명식’을 갖고 본사 이전에 합의했다.
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