오스카 트로피 들고 향한 곳…‘남우주연상’ 배우 등장에 환호성

영화 ‘씨너스’로 제98회 아카데미 시상식 남우주연상을 받은 마이클 B. 조던이 시상식 직후 오스카 트로피를 들고 인앤아웃 버거 매장을 찾은 모습이 포착돼 화제를 모았다. 현장에 있던 팬들은 매장 전체가 환호로 가득 찼다고 전했다. 수상자들이 시상식 후에 인앤아웃 버거를 찾는 것은 할리우드에서 이어져 온 일종의 관례다.
조던은 열린 제98회 아카데미 시상식에서 영화 ‘씨너스’로 남우주연상을 수상하며 생애 첫 오스카 트로피를 들어 올렸다. 이날 그는 어머니와 함께 레드카펫을 밟았다. 수상 소감을 밝히는 자리에서는 가족에게 감사의 뜻을 전하며 기쁨을 드러냈다.
이어 흑인 배우 선배들의 이름을 언급하며 존경을 표했다. 그는 덴젤 워싱턴, 윌 스미스, 할리 베리 등을 거론하며 “이 자리에 설 수 있었던 것은 저보다 먼저 길을 열어 준 사람들 덕분”이라며 “위대한 선배들과 길잡이들 사이에 서게 돼 영광”이라고 말했다.
시상식이 끝난 뒤 그는 한 손에 오스카 트로피를 든 채 시상식장 인근 햄버거 체인 ‘인앤아웃 버거’를 찾았다. 갑작스러운 등장에 매장 안에서는 환호가 터져 나왔다. 현장에 있던 팬들은 박수로 그의 수상을 축하했고, 조던 역시 웃으며 팬들과 인사를 나눴다.
그는 직원과 팬들에게 사인을 해 주고 사진 촬영 요청에도 응하며 여유로운 모습을 보였다. 햄버거를 주문한 뒤 트로피를 들어 보이는 모습은 곧 소셜미디어를 통해 사진과 영상으로 퍼졌다.
당시 매장에 있던 한 팬은 피플지와의 인터뷰에서 “정말 정신이 아찔할 정도였다. 매장 전체가 환호로 가득 찼다”며 “오스카 수상자들이 근처 인앤아웃 버거에 들르는 것이 일종의 전통처럼 이어져 왔다는 이야기는 들었지만, 실제로 그런 장면을 보게 될 줄은 몰랐다”고 말했다.
또한 “조던은 만난 사람들에게 모두 친절하고 겸손했다”며 “내가 축하한다고 하자 ‘고마워요, 형제여’라고 답했다. 떠나기 직전에는 주먹 인사를 나눴다”고 당시 상황을 전했다.
아카데미 시상식 이후 인앤아웃 버거를 찾는 일은 할리우드에서 오래된 관례처럼 이어져 왔다. 이 전통은 2000년대 중반 무렵부터 알려지기 시작했으며, 이후 여러 수상자들이 시상식을 마친 뒤 이곳에서 간단한 식사를 즐기는 모습이 종종 포착됐다.
배우 줄리아 로버츠와 제이미 리 커티스 역시 과거 시상식 직후 인앤아웃 버거 매장에서 식사를 하는 모습이 공개된 바 있다.
김수연 기자 xunnio410@donga.com
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