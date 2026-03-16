“호르무즈 확보 쉽지 않아…美 지상군 투입 필요할수도”

WSJ, 유조선 안전 확보 시나리오 분석
유조선 1척당 군함 2척 붙어야 공중 방어
해안지역 노린 상륙작전, 병력 수천명 필요
미국이 호르무즈 해협을 확보하기 위해서는 공중전력을 투입해 해협을 위협하려는 이란의 미사일과 무인기(드론)을 사전에 파괴하거나, 해협 주변 지역 장악을 위해 지상군을 투입해야 할 것이라고 미 월스트리트저널(WSJ)이 15일(현지 시간) 보도했다. 사실상 전면침공 수준의 병력이 필요한 것이다. 어느 방식이든 위험도가 높고 비용 또한 상당하다는 지적이 나온다.
WSJ에 따르면 미국이 호르무즈 해협의 안전을 확보하는 방법 중 하나는 미 해군 함정이 동맹국 해군과 함께 유조선을 호위하며 해협을 통과하는 것이다. 하지만 호르무즈 해협은 가장 좁은 곳이 약 34㎞에 불과해 작전이 쉽지만은 않을 것으로 전망된다.
호위 과정에서 이란의 기뢰를 제거해야 하며, 이란의 소형 고속 공격정과 공중 공격으로부터 선박을 방어해야 한다. WSJ에 따르면 이에 필요한 대공 방어를 위해서는 유조선 한 척 당 군함 두 척이 필요하다. 5~10척 규모의 유조선 선단을 보호하기 위해선 12척의 군함이 필요할 것으로 추정된다. 심지어 세계 최강의 ‘킬러 드론’으로 불리는 ‘리퍼(MQ-9)’ 무인공격기 10여 대가 순찰하며 해안에서 나타나는 이란의 미사일 및 드론 발사대를 즉시 타격해야 한다는 전망도 나온다.
또 다른 방법은 이란 남부 해안 지역에 지상군을 투입하는 것이다. 이 경우 해안선을 따라 대규모 공습을 가한 이후 미군이 이란 남부에 상륙하는 순서로 진행될 것으로 예상된다. WSJ는 상륙작전에 미 해병대 수천 명의 병력이 필요하며, 작전이 수 개월 동안 이어질 수 있다고 전망했다. 특히 지상군은 약 19만 명 규모로 알려진 이란 혁명수비대의 공격에 노출될 가능성이 크다.
해협 인근 해안을 장악하더라도 이란의 위협을 완전히 제거하긴 어렵다는 분석도 나온다. 이란은 내륙 지역에서 장거리 미사일과 드론을 발사할 수 있기 때문이다. 결국 이란과의 전쟁이 끝나고, 이란이 페르시아만에서 선박 공격을 중단하겠다는 확실한 보장을 제공해야만 해협 교통량이 정상적인 수준으로 회복될 것이라고 WSJ는 전망했다.
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