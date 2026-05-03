美, 이란 석유 관련 중국 기업 제재…中 “부당한 제재 따르지 말라” 경고

미국이 이란산 석유 제품의 수입과 운송에 관여해온 것으로 중국 기업과 개인을 제재하겠다고 1일(현지시간) 밝혔다. 양국 외교, 경제 수장들이 이달 14, 15일 베이징에서 열릴 미중 정상회담과 관련해 지난달 30일 통화와 화상 협의에 나선 지 하루 만이다. 중국은 즉각 부당한 제재를 따르지 말라며 ‘금지령’을 내리는 등 중동 사태가 정상회담의 주요 변수로 떠오르고 있다는 분석이 나온다.
이날 미국 국무부와 재무부는 이란산의 석유 제품을 취급해온 것으로 지목된 중국 칭다오 하이예 석유터미널, 그리고 홍콩 및 제3국에 선적을 두고 이란 석유제품을 실어 나르는 이른바 ‘그림자 선단’ 선박 운영회사들에 대해 제재 명단에 올렸다. 국무부는 하이예에 대해 “지난해 불법 선박 간 환전(STS) 방식으로 이란산 석유 등을 수천만 배럴 수입했고, 이에 수십억 달러가 이란으로 흘러 들어갔다”고 지적했다. 국무부는 또 이란 석유제품 운송에 관여한 영국, 파나마, 홍콩 선적의 선박·선박관리 회사, 그리고 외환 거래를 중개하는 이란 환전소 3곳 등 금융기관도 제재 대상을 지정해 이란에 대한 경제적 압박 수위를 높였다.
이번 조치는 도널드 트럼프 대통령이 미중 정상회담을 앞두고 시진핑(習近平) 중국 국가주석을 압박하려는 의도라는 해석이 나온다. 중국은 이란 원유의 90%를 수입해온 만큼 장기적으로 에너지 수급에 타격을 입을 수 있다. 미국과 이란과의 종전 협상이 지지부진한 가운데 트럼프 대통령이 중국이 더 많은 역할을 해주길 원하고 있고, 중국 기업을 제재해 협상력을 끌어올리려 한다는 것.
이에 중국은 즉각 반발했다. 중국 상무부는 2일 미국의 조치에 대해 “중국 기업의 정상적인 경제 활동을 부당하게 금지한 것으로 국제법과 국제 관계의 기본 준칙을 위반했다”고 비판했다. 그러면서 중국이 2021년 제정한 ‘외국 법률 및 조치의 부당한 역외 적용 차단 규정’을 근거로 미국 측의 제재조치를 준수하거나 집행하지 말라는 금지령을 공포했다. 푸총(傅聰) 주유엔 대사는 1일 “트럼프 대통령이 중국에 갈 때까지 호르무즈 해협이 여전히 폐쇄되어 있다면 이 문제가 양국 회담의 주요 의제가 될 것이라고 확신한다”고 밝혔다.
한편, 미군 수송기가 베이징 수도 국제공항에 도착했다고 홍콩 싱타오일보가 2일 보도했다. 중국 소셜미디어(SNS)에 공개된 사진에는 미 공군 제437 공수비행단 소속의 C-17 수송기가 1일 베이징 수도국제공항이 착륙하는 모습이 담겼다. 수송기에는 트럼프 대통령이 중국 순방 시 이용할 전용차와 기타 관련 지원 차량들을 실려있을 것으로 추측된다고 싱타오일보는 전했다.
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