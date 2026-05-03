노동절 연휴 마지막날 전국 봄비…어린이날 맑고 포근

3일 전국 곳곳에 봄비가 내리면서 남부지역을 중심으로는 이틀간 최대 40mm가 내릴 전망이다. 어린이날인 5일은 전국이 맑을 것으로 보인다.
기상청에 따르면 3일부터 시작된 비는 종일 오락가락 이어지다가 4일 낮 대부분 그칠 전망이다. 수도권과 충청 및 전라권에는 4일 오전까지, 강원도와 경북 북부에는 낮까지 비가 이어지겠고 나머지 지역은 3일 밤 그칠 것으로 보인다. 강원과 충북, 전남과 경남 남해안, 제주도에 10~40mm의 비가 예보됐고 나머지 지역에도 5~30mm 수준의 강수량이 예상된다. 전국 대부분 지역에 순간풍속 시속 55km 안팎의 강한 바람도 예상돼 시설물 관리와 안전사고에 유의해야 한다.
4일에는 비가 그치고 낮부터는 전국이 맑아진다. 아침 최저기온은 7~12도, 낮 최고기온은 16~21도로 예보됐다. 5일 기온은 아침 최저 4~12도, 낮 최고 19~24도로 낮 기온이 소폭 더 올라 나들이하기 좋겠다. 다만 전국 내륙을 중심으로 낮과 밤의 기온차가 15도 안팎으로 벌어질 것으로 보여 외출 시 건강관리에 유의해야 한다.
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