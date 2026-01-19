ICE 강경 진압 논란에…美안보장관 “민주당-폭력 시위대 탓”

미국 미네소타주 미니애폴리스에서 이민세관단속국(ICE) 요원이 비무장 백인 여성 시민권자를 사살한 것에 항의하는 시위가 확산되는 가운데 크리스티 놈 미국 국토안보부 장관은 18일 강경 진압 배경에 대해 “민주당 소속 주지사와 폭력 시위대 탓”이라고 밝혔다. 폴리티코 등 미국 언론은 “트럼프 행정부가 총격 사망 사건에 대해 제한된 답변만 내놓으며 일방통행식 소통을 하고 있다”고 지적했다.
놈 장관은 이날 CBS방송의 ‘페이스 더 네이션’에 출연해 ICE 요원들이 최근 미네소타주에서 아이들이 탄 차량에 최루가스를 발사한 것에 대해 “법 집행을 방해한 폭력적인 시위대 때문”이라고 말했다. 또 “시위대가 평화적으로 행동했다면 그 가족은 그런 상황에 놓이지 않았을 것”이라고 덧붙였다.
놈 장관은 병원으로 가던 시민이 차량에서 강제로 끌려 나와 체포되는 영상이 확산하는 것에 대해서도 민주당 소속 팀 월즈 미네소타 주지사와 제이콥 프레이 미니애폴리스 시장에게 책임을 돌렸다. 그는 “주지사가 폭력을 허용했기 때문에 무고한 이들이 피해를 보고 있다”고 주장했다.
놈 장관은 ICE에 구금된 이들의 범죄 이력을 두고 진행자와 설전도 벌였다. 놈 장관이 “구금자의 70%가 폭력 등 강력 범죄를 저질렀다”고 하자 진행자는 “국토부 자료에 따르면 해당 수치는 47%에 불과하다”고 반박했다. 이에 놈 장관은 “당신은 거짓말을 하고 있다”고 목소리를 높였다.
백악관의 언론 통제 움직임도 논란이다. 뉴욕타임스(NYT)에 따르면 도널드 트럼프 대통령이 13일 CBS와 가진 인터뷰를 놓고 캐롤라인 레빗 백악관 대변인은 “인터뷰를 편집 없이 완전한 형태로 내보내지 않을 경우 소송을 할 것”이라고 경고했다. 실제로 이날 CBS는 13분 길이의 인터뷰를 편집 없이 방송했다. NYT는 “백악관 대변인이 ‘명령 불복종’을 이유로 기자에게 소송을 위협하는 것은 충격적인 일”이라고 지적했다.
댓글 0