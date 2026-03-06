“맛있는 것 사 먹어” 편의점서 돈 건네며 초등생 유괴 시도

  • 입력 2026년 3월 6일 14시 29분

편의점 직원 제지로 미수…50대 남성 검거

서울 양천구에서 초등학생을 유괴하려 시도한 혐의를 받는 50대 남성이 경찰에 붙잡혔다.

양천경찰서는 50대 남성 A 씨를 미성년자약취유인 미수 혐의로 검거해 수사하고 있다고 6일 밝혔다.

A 씨는 지난 1일 오후 3시경 서울 양천구의 한 편의점에서 초등학생 B 양을 유괴하려 한 혐의를 받는다.

A 씨는 B 양에게 현금을 건네며 ‘맛있는 것 사 먹어라’, ‘어디 사느냐’고 물으면서 접근한 것으로 전해졌다.

이를 수상히 여긴 편의점 직원이 A 씨를 제지했고, B 양의 어머니가 경찰에 신고한 것으로 알려졌다.

송치훈 기자 sch53@donga.com
