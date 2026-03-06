본문으로 바로가기
오피니언
정치
경제
국제
사회
문화
연예
스포츠
헬스동아
트렌드뉴스
통합검색
마이페이지
전체메뉴 펼치기
사회
“맛있는 것 사 먹어” 편의점서 돈 건네며 초등생 유괴 시도
동아일보
업데이트
2026-03-06 14:34
2026년 3월 6일 14시 34분
입력
2026-03-06 14:29
2026년 3월 6일 14시 29분
송치훈 기자
구독
코멘트
개
좋아요
개
코멘트
개
공유하기
공유하기
SNS
퍼가기
카카오톡으로 공유하기
페이스북으로 공유하기
트위터로 공유하기
URL 복사
<iframe src="https://www.donga.com/news/shareiframe?idx=article/all/20260306/133477780/2" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0" scrolling="no" allow="web-share" width="400" height="542"></iframe>
창 닫기
즐겨찾기
읽기모드
뉴스듣기
글자크기 설정
글자크기 설정
가
가
가
가
가
창 닫기
프린트
편의점 직원 제지로 미수…50대 남성 검거
서울 양천구에서 초등학생을 유괴하려 시도한 혐의를 받는 50대 남성이 경찰에 붙잡혔다.
양천경찰서는 50대 남성 A 씨를 미성년자약취유인 미수 혐의로 검거해 수사하고 있다고 6일 밝혔다.
A 씨는 지난 1일 오후 3시경 서울 양천구의 한 편의점에서 초등학생 B 양을 유괴하려 한 혐의를 받는다.
A 씨는 B 양에게 현금을 건네며 ‘맛있는 것 사 먹어라’, ‘어디 사느냐’고 물으면서 접근한 것으로 전해졌다.
이를 수상히 여긴 편의점 직원이 A 씨를 제지했고, B 양의 어머니가 경찰에 신고한 것으로 알려졌다.
#편의점
#초등학생
#유괴
#미수
#검거
송치훈 기자 sch53@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
트렌드뉴스
많이 본
댓글 순
1
美, 이란전쟁에 하루 1조3000억원 쓴다…전투기 뜨면 443억
2
“맨홀에 끼여 발목 뼈 산산조각” 엄지원, 日 여행중 긴급수술
3
정청래 “‘대북송금’ 조작 검사들 감방 보내겠다…檢 날강도짓”
4
‘충주맨’ 김선태, 영상 하나로 이틀만에 100만 구독자
5
울릉도 갔던 박단, 경북대병원 응급실 출근… “애써보겠다”
6
강남역 일대서 ‘셔츠룸’ 불법전단지 대량살포한 총책 구속
7
[속보]강훈식 “UAE서 600만 배럴 이상 원유 긴급 도입 확정”
8
한동훈 “장동혁, 이젠 법원을 제명할건가? 무능-무책임”
9
‘월 400만 원’ 인증한 태국인 노동자…“단 하루도 안쉬었다” [e글e글]
10
‘빅마마’ 이혜정 “부친은 유한킴벌리 초대 회장”…장항준 ‘깜짝’
1
배현진 징계 효력 중지…“장동혁 지금이라도 반성하라”
2
사전투표함 받침대 투명하게 바꾼다… 부정선거 의혹 차단
3
[단독]주한미군 패트리엇 ‘오산기지’ 이동… 수송기도 배치
4
법원, 장동혁 지도부의 배현진 징계 효력정지
5
민주 46% 국힘 21%…지지율 격차 더블스코어 이상 벌어졌다
6
李 “기름값 담합은 중대범죄…악덕기업, 대가 곧 알게될 것”
7
정청래 “‘대북송금’ 조작 검사들 감방 보내겠다…檢 날강도짓”
8
“우리 아들-딸 왜 죽어야하나” 항의…팔 부러진채 끌려나갔다
9
울릉도 갔던 박단, 경북대병원 응급실 출근… “애써보겠다”
10
김어준에 발끈한 총리실…“중동 대책회의 없다고? 매일 챙겼다”
트렌드뉴스
많이 본
댓글 순
1
美, 이란전쟁에 하루 1조3000억원 쓴다…전투기 뜨면 443억
2
“맨홀에 끼여 발목 뼈 산산조각” 엄지원, 日 여행중 긴급수술
3
정청래 “‘대북송금’ 조작 검사들 감방 보내겠다…檢 날강도짓”
4
‘충주맨’ 김선태, 영상 하나로 이틀만에 100만 구독자
5
울릉도 갔던 박단, 경북대병원 응급실 출근… “애써보겠다”
6
강남역 일대서 ‘셔츠룸’ 불법전단지 대량살포한 총책 구속
7
[속보]강훈식 “UAE서 600만 배럴 이상 원유 긴급 도입 확정”
8
한동훈 “장동혁, 이젠 법원을 제명할건가? 무능-무책임”
9
‘월 400만 원’ 인증한 태국인 노동자…“단 하루도 안쉬었다” [e글e글]
10
‘빅마마’ 이혜정 “부친은 유한킴벌리 초대 회장”…장항준 ‘깜짝’
1
배현진 징계 효력 중지…“장동혁 지금이라도 반성하라”
2
사전투표함 받침대 투명하게 바꾼다… 부정선거 의혹 차단
3
[단독]주한미군 패트리엇 ‘오산기지’ 이동… 수송기도 배치
4
법원, 장동혁 지도부의 배현진 징계 효력정지
5
민주 46% 국힘 21%…지지율 격차 더블스코어 이상 벌어졌다
6
李 “기름값 담합은 중대범죄…악덕기업, 대가 곧 알게될 것”
7
정청래 “‘대북송금’ 조작 검사들 감방 보내겠다…檢 날강도짓”
8
“우리 아들-딸 왜 죽어야하나” 항의…팔 부러진채 끌려나갔다
9
울릉도 갔던 박단, 경북대병원 응급실 출근… “애써보겠다”
10
김어준에 발끈한 총리실…“중동 대책회의 없다고? 매일 챙겼다”
좋아요
0
개
슬퍼요
0
개
화나요
0
개
댓글
0
댓글을 입력해 주세요
등록
지금 뜨는 뉴스
작년 국회의원 1인당 후원금 평균 2억…정당 후원금 국힘 5위
‘프라이버시 디스플레이’ 통했나…갤S26 사전판매 역대 최다
봄 불청객 춘곤증? 만성피로?…3주 이상 피곤하다면 병원 가야
닫기
댓글
0
뒤로가기
댓글 0