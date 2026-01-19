“시위 사망자 수천 명인데”…이란 특권층, 튀르키예서 호화 파티

이란 전역에서 반(反)정부 시위가 이어지며 사망자가 급증하는 가운데, 이란 특권층 인사들이 튀르키예로 도피해 호화 파티를 즐기고 있다는 소식이 전해졌다.
18일(현지시간) 영국 일간 텔레그래프는 이란에서 2주 넘게 시위와 유혈 진압이 이어지는 동안, 튀르키예 동부 호반 휴양도시 ‘반(Van)’에 이란의 엘리트 계층 인사들이 몰려 술자리와 파티를 벌이고 있다고 전했다.
튀르키예에 거주하는 취재원들은 최근 반을 찾는 이란인들이 크게 늘었으며, 이들 상당수는 정치적 불안을 피해 국경을 넘은 부유층이라고 전했다. 이 가운데 일부는 이슬람 정권을 지지하는 인사들로 알려졌다.
한 이란인은 최근 튀르키예로 온 부유층 인사들에 대해 “정권으로부터 혜택을 받아온 사람들”이라며 “이란에서 사업으로 큰돈을 벌었고, 그 돈을 쓰기 위해 안정적인 이곳으로 온 것”이라고 말했다.
실제로 반 시내에는 이란인들이 주요 고객인 상점들이 밀집해 있고, 카페와 음식점 메뉴판에는 이란에서 사용하는 파르시어가 적혀 있으며 페르시아식 요리도 제공되고 있다고 한다.
현지 클럽에서는 입장료와 술, 안주, 물담배 등을 포함해 하룻밤 비용이 약 11만 원에 달하는데, 이는 이란인의 평균 월급과 맞먹는 수준이다. 매체는 “이 금액을 하룻밤에 쓰는 일이 이들에게는 어렵지 않다”고 전했다.
이란과 튀르키예를 오가며 사업을 하는 한 여성은 텔레그래프에 “사흘 전 친인척과 간신히 연락했다”며 “현재 이란은 전국적으로 인터넷이 차단되고 국제전화도 거의 불가능한 상황”이라고 전했다.
● “사망자 수천~수만”…유혈 진압 속 시위 소강
이란의 인명 피해 규모는 외신과 인권단체를 통해 잇따라 전해지고 있다. 영국 더타임스의 주말판 선데이타임스는 이란 현지 의사들이 작성한 보고서를 인용해, 17일 기준 최소 1만6500명이 숨지고 33만 명이 부상했다고 보도했다.
미국에 본부를 둔 인권단체 ‘이란 인권 운동가(HRA)’는 이번 사태로 최소 3308명이 사망하고, 2만4000명 이상이 체포됐다고 집계했다.
월스트리트저널(WSJ)과 로이터통신 등 외신들은 이란 당국의 강경한 유혈 진압으로 현재 반정부 시위가 일시적인 소강 국면에 접어들었다는 분석을 내놓고 있다.
황수영 기자 ghkdtndud119@donga.com
