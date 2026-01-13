사고로 팔·다리 잃은 30대 여성, 월매출 6300만원 대박 비결

교통사고로 왼쪽 팔과 다리를 잃었지만, 장애를 극복하고 장애인들을 위한 구두 세척 공장을 연 중국 여성의 사연이 전해지며 잔잔한 감동을 주고 있다.
10일(현지시간) 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 중국 남부 지역 광시좡족자치구 출신 인플루언서 웡신이(Weng Xinyi)가 교통사고로 중증 장애를 얻은 뒤 5년 만에 월 매출 약 30만 위안(약 6300만 원) 규모의 사업을 일궈냈다고 보도했다.
● 왼쪽 팔·다리 절단 후 1년… 새로운 이름으로 시작한 두 번째 인생
보도에 따르면 웡은 2020년 친구가 몰던 포르쉐 스포츠카 사고로 중상을 입어 왼쪽 팔과 다리를 절단했다. 그는 사고 이후 세 차례의 심장마비를 겪었고, 생존을 위해 총 14차례의 수술을 받아야 했다.
사고 이후 남자친구마저 그녀를 떠났고, 웡은 자신의 장애를 받아들이기까지 약 1년이 걸렸다고 한다.
이후 그는 새로운 시작을 의미하는 이름 ‘유유(Youyou)’를 스스로 지었다. ‘유유’는 영어로 ‘right right(괜찮아, 괜찮아)’라는 뜻으로, 웡은 이 이름과 함께 장애를 갖게 된 자신이 과거의 강인하고 긍정적이었던 웡신이와 다르지 않다는 것을 증명하겠다는 각오로 삶에 다시 나섰다.
● 요가복에서 구두 세척까지… 장애 특성 살린 일자리 설계
2022년에는 요가복 사업을 시작해 직접 모델로 나서 제품을 홍보했다. 이어 지난해부터는 고향인 광시좡족자치구 인근 중국 남부 광둥성에 구두 세척 공장을 열고 본격적인 사업에 나섰다.
현재 공장 직원은 총 10명으로, 이 가운데 절반이 장애인이다. 웡은 직원들의 장애 유형과 신체 조건에 맞춰 업무를 세분화해 배치했다.
골형성부전증(뼈가 쉽게 부러지는 질환)을 앓는 직원에게는 접수된 신발을 분류하고 디지털 파일로 기록하는 업무를 맡겼고, 청각 장애가 있는 직원에게는 소음이 큰 세척 기기 조작을 담당하게 했다. 또 소아마비 병력이 있는 남성에게는 속도는 느리지만 “더 세심하다”며 디테일한 세척 작업을 맡겼다.
이 공장은 현재 하루 700~800켤레의 신발을 세척하고 있으며, 월 매출은 약 30만 위안(약 4만3000달러)에 이른다.
● “장애는 한계가 아니다”…장애 인식 개선 나서
웡은 “장애는 한 사람의 한계를 규정하는 것이 아니라, 그 사람의 고유성을 규정하는 것”이라며 “장애인들은 각자 나름의 장점을 가지고 있다. 그들에게 필요한 것은 기회일 뿐”이라고 강조했다.
웡은 현재 장애인연합회의 공익 홍보대사로도 활동하며, 자신의 긍정적인 메시지를 더 많은 이들에게 전하고 있다. 그의 사회관계망서비스(SNS) 팔로워 수는 약 50만 명에 달한다.
또한 자신의 영향력을 활용해 다른 장애인들의 사업을 홍보하고 기금 모금에도 적극 나서고 있다. 웡은 백혈병을 앓는 12세 소녀의 치료비 80만 위안 모금을 도왔으며, 해당 소녀는 이후 골수 이식 수술을 받은 것으로 전해졌다.
