에스파, ‘그래미 수상자’ 앤더슨 팩과 협업…‘키체인’

초신성 걸그룹 ‘에스파(aespa)’가 한국계 미국 팝스타 앤더슨 팩(Anderson .Paak)과 협업했다.
27일 에스파 소속사 SM엔터테인먼트에 따르면, 에스파와 앤더슨 팩이 컬래버레이션한 싱글 ‘키체인(Keychain)(FROM THE FILM K-POPS!)’이 이날 오후 2시 전 세계 음원 플랫폼에 발매된다.
해당 곡은 앤더슨 팩이 제작·연출한 영화 ‘케이팝스!(K-POPS!)’의 오리지널 사운드 트랙(OST)이다. 앤더슨 팩의 힙합, R&B, 펑크 루트 사운드에 에스파의 바이브가 더해졌다.
앤더슨 팩은 2016년 발매한 앨범 ‘말리부(Malibu)’로 미국 ‘그래미 어워즈’에 후보로 지명되며 스타덤에 올랐다. 2021년 미국 팝스타 브루노 마스와 함께한 프로젝트 그룹 ‘실크 소닉(Silk Sonic)’으로도 활동하며 미국 빌보드 메인싱글차트 ‘핫 100’ 1위를 차지하고, 총 9개의 그래미상을 받았다. ‘케이팝스’는 미국 내 주요 다문화 중 하나로 성장한 한인 사회의 모습을 그려 한인들의 문화·음악·정체성이 녹아 들어 있는 가족 코미디 영화로, 이날 북미 개봉한다.
한편, 에스파는 오는 3월 7~8일 마카오에서 ‘2026 에스파 라이브 투어 - 싱크 : 액시스 라인’ 투어를 이어간다.
