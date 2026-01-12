“노모 숨 못 쉬게 수건 덮어놨다”…요양병원 보호자 분노

요양병원에 입원 중인 노인 환자의 얼굴에 누군가 수건을 덮어 놓았다는 제보가 온라인커뮤니티에 등장했다.
이 사연은 11일 보배드림에 올라와 공분을 일으켰다. 제보자 A 씨는 “어머니를 뵈러 요양병원에 갔는데 얼굴에 수건이 덮여 있어 숨을 제대로 쉬지 못하고 계셨다”며 “몇 시간을 저렇게 덮어놨으니 얼마나 숨이 차고 답답했겠느냐”고 적었다. 양팔은 끈으로 묶어놔 환자 스스로 수건을 걷어낼 수 없는 상황이었다고 한다.
이에 A 씨는 “누가 이런 짓을 했냐? 돌아가시면 어쩌려고 그랬냐?”며 따졌지만, 직원들은 각자 자기 일 하느라 시큰둥 하면서 “모르겠다”고만 답했다는 게 A 씨의 주장이다.
A 씨는 화가 머리끝까지 났지만 결국 별다른 방법이 없어서 그냥 나왔다고 한다.
그러면서 “수건을 덮은 사람도 문제지만 다른 근무자들이 봤을텐데 몇 시간째 방치한 근무자들도 문제”라고 지적했다.
A 씨는 이미 이전 시설에서 문제가 많아 다른 곳으로 옮겼지만 다를바가 없었다며 이같은 지역 요양원들의 실태를 시청 담당자에게 말해도 전혀 시정이 안되고 있다고 주장했다.
황수영 기자 ghkdtndud119@donga.com
