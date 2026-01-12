“3000원짜리였는데”…‘이’ 만화책, 220억 원에 팔렸다

슈퍼맨을 처음 세상에 소개한 1938년 발간 만화 ‘액션 코믹스(Action Comics) 1호’ 초판본이 경매에서 약 220억 원에 판매되며 만화책 거래 사상 최고가 기록을 세웠다.
● 슈퍼맨의 탄생을 알린 ‘액션 코믹스 1호’
10일(현지시간) BBC에 따르면, 할리우드 배우 니컬러스 케이지가 한때 소장했던 이 만화책은 지난 금요일 비공개 거래를 통해 1500만 달러(약 229억 원)에 익명의 수집가에게 팔렸다.
1938년 당시 정가 10센트(약 3000원)에 판매됐던 이 만화책은 현재 거래가 기준으로 약 1억5000만 배의 가치 상승을 기록했다.
‘액션 코믹스 1호’는 슈퍼맨의 데뷔 스토리를 담은 작품으로, 오늘날 우리가 알고 있는 슈퍼히어로 장르의 출발점으로 평가받는다. 현존하는 초판본은 100부 미만으로 추정된다.
이번 거래는 뉴욕에 본사를 둔 메트로폴리스 컬렉터블스/코믹 커넥트가 중개했으며, 판매자와 구매자 모두 신원 공개를 원치 않았다고 밝혔다.
중개업체에 따르면 이 만화책은 수집품 감정 전문 기관 ‘CGC’로부터 10점 만점에 9점을 받았으며, 현재까지 확인된 동일 작품 중 최고 등급과 동일한 수준이다.
● 케이지 자택서 사라졌다가 11년 만에 돌아온 만화책
이 만화책은 할리우드 스타 니콜라스 케이지와 얽힌 사연으로 한 차례 주목 받았다.
1996년 케이지는 이 초판본을 15만 달러(약 2억 2000만 원)에 구매했는데, 이는 당시 만화책 거래 최고가였다. 그러나 2000년 자택에서 열린 파티 도중 도난당했고, 11년 뒤인 2011년 캘리포니아의 한 보관 창고에서 발견됐다.
케이지는 초판본을 되찾은 뒤 6개월 후 경매에 부쳐 220만 달러(약 32억 3000만 원)에 판매했다. 1996년 매입가와 비교하면 약 30억 원의 차익을 거둔 셈이다.
스티븐 피슐러 메트로폴리스/코믹커넥트의 최고경영자(CEO)는 “그 11년 동안 이 만화책의 가치는 폭등했다. 도둑이 결과적으로 니컬러스 케이지에게 큰돈을 벌어준 셈”이라고 말했다.
피슐러는 이 만화책의 상징성을 레오나르도 다빈치의 ‘모나리자’ 도난 사건에 비유하며 “도난 사건 이후 모나리자가 단순한 명화를 넘어 세계적 아이콘이 됐듯, ‘액션 코믹스 1호’ 역시 미국 대중문화의 아이콘이 됐다”고 평가했다.
