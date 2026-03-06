혼자 집에서 놀던 7살 아이, 3층 창밖으로 떨어져 중상

  • 동아일보

  • 입력 2026년 3월 6일 10시 03분

뉴시스
김포의 다세대주택에서 혼자 놀던 7살 아이가 창밖으로 떨어져 중상을 입었다.

6일 경기 김포소방서 등에 따르면 전날 오후 6시 57분경 김포시 풍무동 다세대주택 3층에서 A 군이 추락했다는 신고가 접수됐다.

A 군은 신고를 받고 출동한 119에 의해 구조돼 병원으로 이송됐고 현재 치료받고 있다. A 군은 머리를 크게 다친 것으로 알려졌다.

경찰은 A 군이 집안에서 혼자 놀다가 떨어진 것으로 보고 있다.

경찰 관계자는 “특별한 범죄 혐의점은 없다”며 “사고 당시 집안엔 A 군 혼자 있었다”고 전했다.
김예슬 기자 seul56@donga.com
