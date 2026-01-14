트럼프 “그린란드 美에 들어와야 나토 제구실…확보 앞장서라”

그린란드 병합 의지를 공식화하고 있는 도널드 트럼프 미국 대통령이 14일(현지시간) 북대서양조약기구(NATO·나토)를 향해 “미국이 그린란드를 확보할 수 있도록 앞장서야 한다”고 촉구했다.
트럼프 대통령은 이날 자신의 소셜네트워크서비스(SNS) ‘트루스소셜’ 계정에 “미국은 국가 안보 목적에서 그린란드를 필요로 하고 있다. 우리가 건설 중인 ‘골든 돔’에 매우 중요한 핵심 요소”라며 이같이 밝혔다.
그러면서 “우리가 확보하지 못한다면 러시아나 중국이 (그린란드를) 차지할 것이고, 그런 일은 절대로 일어나선 안 된다”고 덧붙였다.
그는 “미국이 구축한 막대한 힘이 없었다면, 나토는 효과적인 전력도 억지력도 갖추지 못했을 것이다. 비교조차 안 된다. 그들은 이를 알고 있고, 나도 알고 있다”고 주장했다.
이어 “그린란드가 미국의 손에 들어올 때 NATO는 훨씬 더 강력하고 실질적인 존재가 된다. 그 이하의 결과는 받아들일 수 없다”고 강조했다.
트럼프 대통령의 이러한 발언은 JD 밴스 미국 부통령과 마코 루비오 국무장관이 덴마크 및 그린란드 외무장관을 만나기로 한 일정을 몇 시간 앞두고 나왔다.
트럼프 대통령은 중국과 러시아의 북극권 진출을 막아야 한다는 이유로 그린란드를 미국이 소유해야 한다고 주장하고 있다.
송치훈 기자 sch53@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0