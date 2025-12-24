‘14㎏ 카레 먹기’ 성공한 남성, 알고보니 주머니에 밥 숨겨

태국의 한 식당에서 ‘대량 카레 먹기’ 챌린지에 성공해 상금을 챙긴 남성이 뒤늦게 꼼수를 쓴 사실이 드러났다. 식당 측은 남성의 모습을 공개하며 다른 식당에게 “이 사람을 조심하라”고 주의를 당부했다.
22일 방콕포스트에 따르면 태국의 유명 카레 전문점인 A 식당은 12일 페이스북에 “8㎏ 성공! 45분 중 5분을 남기고 다 먹었다. 2만 밧 상금 획득! 10점 만점에 10점”이라고 올렸다. 해당 식당은 카레 양에 따라 상금을 지급한다. 이 남성은 8㎏ 카레에 이어 6㎏ 카레까지 시간 내에 모두 섭취하면서 총 3만 밧(약 140만 원)의 상금을 획득했다.
하지만 엿새 만인 18일 식당 측은 재차 게시글을 올려 “해당 참가자가 부정행위를 통해 챌린지에 성공했던 것”이라며 “그는 자신의 주머니에 몰래 밥을 넣었다”고 밝혔다. 이어 “챌린지를 운영하는 다른 식당은 이 사람을 조심해야 한다”고 했다. 식당에 따르면 이 남성은 ‘외국인’으로 상금을 챙겨간 뒤에는 식당을 다시 찾지 않았다고 한다.
식당 측은 뒤늦게 폐쇄회로(CC)TV를 확인해 남성의 꼼수를 확인한 것으로 알려졌다. 공개한 영상 속 남성은 손에 검은색 라텍스 장갑을 낀 채 카레를 먹었다. 이 과정에서 밥을 한 움큼 쥔 남성은 직원들의 눈치를 살피더니 손을 주머니쪽으로 가져갔다. 평소 식당 측은 챌린지 참가자를 감독한다. 하지만 이날은 감독이 소홀했다고 밝혔다.
조혜선 기자 hs87cho@donga.com
