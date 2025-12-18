“생활비 감당 안돼” 트럼프 경제 지지도 36%…1-2기 통틀어 최저

도널드 트럼프 미국 대통령의 경제 정책에 대한 지지율이 36%에 불과한 것으로 나타났다. 이는 집권 1기를 포함해 역대 최저치다.
17일(현지시간) PBS 방송과 NPR, 여론조사기관 마리스트와 공동으로 실시한 여론조사 결과에 따르면, 미국인 57%가 트럼프 대통령의 경제 운영을 ‘지지하지 않는다’고 답했다. 반면 경제 운영을 잘하고 있다는 응답은 36%에 그쳤다.
경제 분야 지지도 하락은 국정 운영 평가에도 부정적인 영향을 끼쳤다.
트럼프 대통령이 대통령직을 잘 수행하고 있다고 답한 응답자는 38%로 집계됐다. 이는 집권 1기 말 이후 최저 수준이다. 반면 대통령직을 잘 수행하지 못하고 있다는 응답은 54%에 달했다.
특히 이번 조사에서 응답자가 가장 큰 걱정거리로 꼽은 경제 현안은 ‘물가’였다.
미국인들은 경제 분야에서 ‘가장 큰 걱정거리가 무엇이냐’는 질문에 45%가 물가를 꼽았다. 주택 문제는 18%, 고용 안정은 10%로 나타났다.
아울러 미국인들 10명 중 7명이 생활비가 부담이 된다고 응답했다.
조사에 따르면 응답자 70%는 자신이 거주하는 지역의 생활비가 감당하기 어렵거나 전혀 감당할 수 없다고 답했다. 이는 마리스트가 2011년 처음 조사를 시작한 이후 가장 높은 비율이다. 생활비가 감당할 만하거나 매우 감당할만하다는 응답은 30%로 이전 조사(55%)보다 크게 감소했다.
앞서 지난 11일 발표된 AP통신·시카고대 여론연구센터(NORC)의 AP-NORC 여론조사에 따르면 트럼프 대통령의 전반적 직무 수행 지지율은 36%로 나타났다. 특히 경제 분야 지지율은 3월 40%에서 12월 31%로 9%나 하락했다.
그러나 트럼프 대통령은 자신의 트루스소셜을 통해 경제 성과에 대해 자찬했다. 그는 “바이든 행정부로부터 역사상 최악의 인플레이션과 사상 최고 수준의 물가를 물려받았다”면서 “지금은 물가와 에너지·휘발유 가격이 5년 만의 저점으로 떨어지고 관세 수입과 증시 호조 덕분에 미국 경제가 역사상 최고 수준에 근접해 있다”고 주장했다.
그러면서 “인플레이션 없이 우리나라의 위대한 경제를 만들어낸 공로를 언제 인정받을 수 있을 것인가”라며 “언제 가짜 여론조사들이 현재 미국의 위대함과 1년 전의 암울함을 반영할까”라고 덧붙였다.
한편 트럼프 대통령은 17일 오후 9시(현지시간) 대국민 연설을 예고했다. 대국민 연설의 주제는 구체적으로 언급하지는 않았으나 미국인들의 생활비 부담 등 경제에 대한 불만이 커지는 점을 고려하면, 집권 2기 출범 첫해에 이룬 자신의 업적을 강조할 것으로 전망된다.
