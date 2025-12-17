박찬욱 ‘어쩔수가없다’, 美아카데미 국제영화상 예비후보 올라

박찬욱 감독의 영화 ‘어쩔수가없다’가 미국 아카데미(오스카상) 국제영화상 예비후보에 올랐다.
16일(현지 시간) 오스카상을 주관하는 미국 영화예술과학아카데미(AMPAS)는 제98회 아카데미 시상식 국제장편영화상과 주제가상 등 12개 부문 예비후보를 발표했다.
국제영화상 부문에는 86개 국가·지역 출품작 중 15편의 영화가 이름을 올린 가운데, 박 감독의 ‘어쩔수가없다’가 포함됐다. 또한 자파르 파나히 감독의 ‘그저 사고였을 뿐’(프랑스), 재일교포 이상일 감독의 ‘국보’(일본), 요아킴 트리에 감독의 ‘센티멘탈 밸류’(노르웨이) 등이 함께 예비후보로 지명됐다.
주제가상 부문 예비후보에는 넷플릭스 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’(케데헌)의 대표 오리지널사운드트랙(OST)인 ‘골든’(Golden)이 포함됐다. 이 외에도 영화 ‘아바타: 불과 재’의 ‘드림 애즈 원’(Dream As One), ‘F1 더 무비’의 ‘드라이브’(Drive), ‘위키드: 포 굿’의 ‘더 걸 인 더 버블’(The Girl In The Bubble)과 ‘노 플레이스 라이크 홈’(No Place Like Home) 등이 주제가상을 놓고 겨룬다.
최종 후보작은 내년 1월 22일 발표되고, 시상식은 두 달 뒤인 3월 15일 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 오베이션 할리우드의 레이 돌비 볼룸에서 개최된다.
