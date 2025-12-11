대만 총통, 韓입국신고서 ‘중국(대만)’ 표기 항의…“우리에게 상처”

한국 전자입국신고서에 대만이 ‘중국(대만)’으로 표기돼 있는 것을 두고, 대만 외교부에 이어 라이칭더 총통까지 직접 유감을 표명했다. 총통이 한국과 대만 간 갈등 사안을 공식 행사에서 언급한 것은 이례적이라는 평가가 나온다.
10일(현지 시간) TVBS 등에 따르면 라이 총통은 인도네시아 법률구조협회(PBHI)의 ‘2025 아시아 민주주의·인권상’ 수여식에 참석해 “한국은 대만인의 자기결정권(self-determination)을 존중해주기 바란다”고 말했다. 대만 정부가 한국 정부에 표기 정정을 요청했으나 받아들여지지 않자, 총통이 직접 유감을 표명하며 입장을 밝힌 것으로 풀이된다.
라이 총통은 “대만과 한국은 무역·산업 분야에서 긴밀한 협력 관계를 유지하고 있다”며 “우호적 관계를 지속하고, 양국이 손잡고 지역의 평화와 안정을 함께 추구하기를 바란다”고 강조했다.
전날 천밍치(陳明祺) 대만 외교부 정무차장(차관)도 “한국이 대(對)대만 무역에서 흑자를 기록하고 있는 상황에서 이런 비우호적 조치는 양자관계에 부정적 결과를 초래할 뿐”이라고 비판했다.
앞서 대만 외교부는 3일 성명을 통해 한국 전자입국신고서의 ‘중국(대만)’ 표기를 문제 삼으며 즉각적인 정정을 요구했다. 대만 외교부는 “대만은 중국과 종속 관계가 아니다다”라며 “해당 표기는 명백한 오류이며 대만인의 입국 과정에서 불필요한 곤란과 감정적 상처를 줄 수 있다”고 지적했다. 또 “수차례 정정 요청을 했으나 한국 정부로부터 답변을 받지 못했다”고 공개적으로 불만을 제기했다.
● 韓 전자입국신고서 ‘중국(대만)’ 표기, 왜 문제 됐나
현재 한국의 전자입국신고서에서는 ‘여권 국적’에는 ‘대만’이 표기되지만 출발지·목적지 선택 항목에서는 ‘중국(대만)’이라는 표현이 사용되고 있다.
대만의 공식 국명은 ‘중화민국(中華民國)’이지만, 중국은 ‘하나의 중국(One China)’ 원칙에 따라 ‘중국 대만’이라는 명칭을 국제사회에 사용해 왔다. 대만은 이에 맞서 ‘중화민국’ 표기 사용을 국제사회에 꾸준히 요구하고 있다. 2021년 한국어능력시험(TOPIK)에서도 ‘대만’의 표기가 중국 영토의 일부로 표기됐다가 대만인의 항의로 정정됐었다.
한편 중국은 이번 사안에 대해 한국의 표기 방식을 지지하는 입장을 내비쳤다. 천빈화 국무원 대만사무판공실 대변인은 10일 정례브리핑에서 “‘하나의 중국’ 원칙은 국제관계의 기본 원칙이며 국제사회의 보편적 공동 인식”이라고 밝혔다.
