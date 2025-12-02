상하이 공연중 쫓겨난 日가수에… 中서도 “무례하고 지나쳐” 비판

중일 갈등이 격화된 가운데 중국에서 공연 중이던 일본 가수가 무대에서 갑자기 퇴장당한 것을 놓고 중국 내에서 논란이 일고 있다고 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)가 1일 전했다.
지난달 28일 중국 상하이에서 열린 ‘반다이 남코 페스티벌 2025’ 행사 중 일본 가수 오쓰키 마키(大槻眞希)가 무대에서 노래를 부르던 도중 갑자기 퇴장당했다. 오쓰키는 1일 “안전하게 집으로 돌아왔고, 공연이 취소된 것 외에는 특별한 문제는 없었다”고 밝혔지만, 가수에게 모욕적인 조치였다는 비판이 나왔다.
이에 대해 중국의 평론가 시옹타이싱은 지난달 29일 소셜미디어(SNS)에 “공연 도중 가수를 무대에서 끌어내리는 방식으로 공연을 중단시키는 것은 우익 세력에 아무런 타격을 주지 못한다”고 밝혔다.이어 중국 팬들에게 사랑받는 예술가, 그리고 양국 간 문화 교류를 촉진하는 기업과 개인을 해치는 것은 잘못이라고 주장했다. 이 글을 본 수십만 명의 중국 누리꾼 가운데 1명은 “국가의 존엄도 중요하지만 티켓 가격과 시간을 투자한 관객들의 손실은 어떻게 되는가?”라고 댓글을 달았다고 SCMP는 전했다.
중국의 대표적인 관변 논객으로 꼽히는 후시진(胡錫進) 전 환추시보 편집장도 비판 대열에 합류했다. 후 전 편집장은 지난달 29일 SNS에 “(오츠키 마키가) 노래 도중에 공개적으로 무대에서 쫓겨난 것은 여배우에 대한 무례하고 지나친 행동”이라고 지적했다고 대만 중앙통신사가 1일 보도했다. 그는 노래 내용이 큰 문제가 없다면 노래를 끝까지 부르게 한 뒤 공연을 중단하는 유연성을 보였어야 했다며 이러한 도 넘은 행동은 외부에서 중국을 공격할 빌미를 주기 쉽다고도 했다. 다만 현재 그의 게시글을 삭제된 상태다.
후 전 편집장은 또 다른 일본 가수 하마사키 아유미(濱崎步)의 공연이 취소된 것에 대해서도 “일본에 대한 제재를 강화하려는 결심을 보여주기는 하지만, 중국 공연 기획사는 계약 파기와 이미 투입한 준비 비용 등에 따른 손해를 입게 될 것”이라고 강조했다. 공연 티켓 가격이 전액 환불되기는 했지만, 공연 하루 전에 취소로 주말 계획이 어그러진 중국 관객들의 실망감도 결국 중국 측의 손실이라고 덧붙였다. 그는 “대일 제재의 효율성과 정확성을 높이고, 제재의 지속성과 탄력을 유지하기 위한 논의가 필요하다”고 지적했다.
한편, 중국 외교부는 1일 정례브리핑에서 일본 가수 공연이 줄줄이 취소된 것에 대한 질문에 “사회·상업 분야의 활동에 대하단 구체적인 내용은 주최 측에 문의하는 것이 좋다”면서 말을 아꼈다.
