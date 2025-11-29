트럼프, 아직도 전임자 지우기…“바이든 오토펜 문서 효력 중단”

도널드 트럼프 미국 대통령이 28일(현지 시간) 조 바이든 전 대통령이 재임 기간 자동서명기를 이용해 결재한 모든 공식 문서의 효력을 중단하겠다고 밝혔다.
트럼프 대통령은 이날 트루스소셜에서 바이든 전 대통령이 오토펜(Autopen·자동서명기)으로 서명한 모든 문서를 폐지하며 그런 문서는 더 이상 효력이 없다고 말했다.
그는 바이든 전 대통령이 오토펜으로 서명한 문서가 전체 문서의 92%에 달한다며 “미국 대통령이 구체적으로 그 사용을 승인하지 않았다면 오토펜은 사용이 금지된다”고 했다.
문서의 효력을 중단한 이유로는 바이든 전 대통령이 아닌 제3자가 서명에 관여했을 가능성을 제기했다. 트럼프 대통령은 “조 바이든은 오토펜 과정에 관여하지 않았으며 만약 그가 관여했다고 주장한다면 그는 위증 혐의로 기소될 것”이라고 설명했다.
다만 바이든 전 대통령이 서명한 행정명령과 각종 문건 중 구체적으로 어떤 것을 오토펜으로 서명해 효력이 정지되는지에 대해서는 설명하지 않았다.
박성진 기자 psjin@donga.com
