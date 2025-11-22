G20 가는 다카이치 “얕보이지 않는 옷 골랐다”…中의식?

다카이치 사나에 일본 총리가 주요 20개국(G20) 정상회의 참석을 앞두고 ‘얕보이지 않는 옷 고르느라 몇 시간을 썼다’고 발언해 일본 네티즌들 사이에서 화제가 되고 있다.
이번 발언은 다카이치 총리의 ‘대만 유사시 집단 자위권 행사’ 발언 이후, 중일관계가 경색된 가운데 나온 것이라 중국을 의식한 것 아니냐는 해석이 나온다.
22일 일본 매체 닛칸스포츠에 따르면 다카이치 총리는 지난 21일 오후 11시께 엑스(X)에 “남아프리카에서 열리는 G20 요하네스버그 정상회의로 향하는 길이다”며 말문을 열었다.
이어 “어제는 오전 일정을 비워 달라고 하고 출장용 짐을 싸는 데 시간을 썼다”며 “그 중 고민 끝에 시간이 가장 많이 걸린 것은 옷 선택이었다”고 말했다.
그러면서 안도 히로시 참의원 발언이 머릿속에 맴돌았다며, 그 발언을 소개했다.
안도 의원은 지난 11월13일 참의원 예산위원회에서 “앞으로 다카이치 총리와 각 장관들도 세계 각국 정상과 협상해야 한다”며 “그때 가능하면 일본 최고의 원단을 쓰고 일본 최고 장인이 만든 옷을 입고 외교 협상에 임해야 한다”,“싸구려 옷을 입으면 얕보일 수 있다”고 조언했다고 한다.
다카이치 총리는 이 발언을 언급하며 “나는 일본 최고의 원단과 장인이 만든 옷은 없지만, 안도 의원 지적이 일리가 있다고 생각해, 싸구려처럼 보이지 않는 옷, 얕보이지 않을 옷을 고르는 데 몇 시간 썼다”고 고백했다.
다카이치 총리는 “결국 옷이 별로 없어서 모두가 익숙한 재킷과 원피스 조합으로 짐을 쌌지만, 외교 협상에서 우위를 점할 수 있는 옷을 무리해서라도 사야 할지도 모르겠다”고 덧붙였다.
이에 일본 네티즌들은 “내면이 빛나면 우위를 점할 옷은 필요 없다”, “우위를 점한다는 표현이 좀 그렇지 않나”, “얕보이지 않을 옷, 우위를 점할 수 있는 옷, 이런 생각을 하고 있네. 어떤 옷을 입든 진심과 배려가 전달된다”는 등 다양한 반응이 이어졌다.
앞서 중일 관계가 악화하고 있는 가운데 지난 18일 베이징에서 열린 중일 외교 담당자 회담이 열렸다. 이 회담에는 가나이 마사아키 일본 외무성 아시아대양주국장과 류진쑹 중국 외교부 아시아국장이 참석했는데, 회담 후 류 국장이 양손을 바지 주머니에 넣고 가나이 국장을 내려다보며 발언하는데, 가나이 국장은 고개를 숙인 채 난처한 표정을 지으며 듣고 있는 모습이 중국 언론에 보도됐다. 이를 두고 일본에서는 ‘굴욕 외교’라는 반응이 나오고 있다. 일본 언론은 중국이 일부러 국영방송을 통해 장면을 보도하며, 사태 주도권을 국내외에 과시하려는 의도라고 분석하고 있다.
이번 사태의 배경에는 다카이치 총리가 지난 7일 일본 하원에서 “대만 유사시 일본이 집단 자위권을 행사할 수 있다”는 발언이 있다. 중국은 이에 강하게 반발했지만, 다카이치 총리는 발언 철회 계획이 없다고 선을 그었다.
