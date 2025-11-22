中, 구테흐스 유엔 총장에 서한…“日, 대만 군사개입 야망 드러내”

중국에 무력 위협 가하며 중국 핵심 이익에 공개 도전
中 “유엔 헌장과 국제법의 자위권 행사…주권과 영토 보전 수호”
푸충(傅聰) 유엔 주재 중국 대사는 21일(현지시각) 안토니우 구테흐스 유엔 사무총장에게 보낸 서한에서 다카이치 사나에(高市早苗) 일본 총리의 중국에 대한 잘못된 발언에 대한 중국 정부의 입장을 자세히 설명했다.
이 서한은 유엔 총회의 공식 문서로 모든 유엔 회원국에 배포될 예정이다.
푸 대사는 서한에서 다카이치 일본 총리가 7일 일본 의회에서 대만에 대해 노골적으로 도발적 발언을 했다고 언급하면서, 1945년 일본 패전 이후 일본 지도자가 공식적으로 “대만의 비상사태는 곧 일본의 비상사태”라는 개념을 주장하고 집단적 자위권 행사와 연결시킨 것도, 일본이 대만 문제에 군사적으로 개입하겠다는 야망을 드러낸 것도, 일본이 중국에 대해 무력 위협을 가하겠다는 의지를 나타내며 중국의 핵심 이익에 공개적으로 도전한 것도 이번이 처음이라고 밝혔다.
푸 대사는 이러한 발언은 심각한 잘못이며 매우 위험하며, 매우 악의적인 성격과 영향을 미친다고 덧붙였다.
그는 또 중국의 거듭된 엄숙한 선언과 강력한 항의에도 불구, 일본은 아무 반성도 보이지 않고 잘못된 발언을 철회하지도 않았다며, 중국은 이에 대해 강한 불만과 단호한 반대를 표명한다고 말했다.
푸 대사는 다카이치 총리의 관련 발언이 국제법과 국제 관계의 기본 규범을 심각하게 위반하고 전후 국제 질서를 심각하게 훼손한다고 강조하면서, 이는 14억명이 넘는 중국 국민과 과거 일본의 침략을 겪었던 아시아 국가들에 대한 공공연한 도발이라고 말했다.
그는 대만은 떼낼 수 없는 중국 영토의 일부이며, 대만 문제 해결은 중국 인민의 내정 문제이며 외부의 어떠한 간섭도 용납하지 않는다고 말했다. 그는 일본이 대만해협 상황에 무력 개입을 감행한다면 침략 행위로 간주될 것이며, 중국은 유엔 헌장과 국제법이 부여한 자위권을 단호히 행사하고 국가 주권과 영토 보전을 확고히 수호할 것이라고 강조했다.
푸 대사는 2차 세계대전 패전국으로서 일본은 역사적 잘못을 깊이 반성하고 대만 문제에 대한 정치적 공약을 준수하며, 레드 라인을 넘는 도발 행위를 즉시 중단하고 잘못된 발언을 철회해야 한다고 지적했다.
그는 18일에도 다카이치 총리의 대만 관련 발언을 강력 비난하며 “이는 중국 내정에 대한 중대한 간섭이며, 하나의 중국 원칙과 중·일 4개 정치 문서의 정신을 심각하게 위반하는 것”이라며 “이러한 발언은 국제 정의, 전후 국제 질서, 그리고 국제 관계의 기본 규범에 대한 모욕이며, 평화적 발전에 대한 일본의 약속에서 노골적으로 벗어난 것”이라고 말했었다.
푸 대사는 “그런 나라는 안전보장이사회 상임이사국 자리를 추구할 자격이 전혀 없다”고도 말했다.
