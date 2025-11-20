아이언빔 한발에 5달러… “드론 요격 성공률 99.9%”

크게보기 이스라엘의 국영 방위산업 기업 ‘라파엘’이 개발한 레이저 기반의 방공 요격 체계 ‘아이언빔’의 요격 실험 장면. 사진 출처 라파엘 이스라엘이 미사일 방공 체계 ‘아이언돔(Iron Dome)’에 이어 선보인 고에너지 레이저 기반의 차세대 방공 시스템이다. 아이언돔은 1회 발사에 약 7000만 원이 소요되는 반면, 아이언빔은 전기료(1회에 약 3∼5달러) 외 비용이 거의 들지 않는다.