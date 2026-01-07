트럼프 “베네수엘라, 美에 석유 넘길 것…시장가격으로 판매”

“임시 당국이 제재대상 원유 주기로
도널드 트럼프 미국 대통령은 6일(현지시간) 베네수엘라 과도 정부가 고품질의 제재 대상 원유를 미국에 인도할 것이라고 밝혔다.
3000만∼5000만 배럴 美로 직접 반입”
트럼프 대통령은 이날 트루스소셜을 통해 “베네수엘라의 임시 당국이 고품질의 제재 대상 원유 3000~5000만 배럴을 미국에 넘기게 될 것임을 기쁘게 발표한다. 이 원유는 시장 가격으로 판매될 것”이라며 “원유는 저장 선박을 통해 운송돼 미국 내 하역 부두로 직접 반입될 예정”이라고 발표했다,
이어 “대금은 미국 대통령인 내가 관리해 베네수엘라 국민과 미국 모두에 이익이 되도록 사용될 것”이라며 크리스 라이트 에너지부 장관에게 이 계획을 즉각 실행하라고 지시했다고 덧붙였다. 5000만 배럴 기준 시장 가격은 최대 30억 달러(약 4조 3000억원)에 달할 것으로 추정된다.
로이터는 이날 “베네수엘라가 워싱턴과 합의해 20억 달러(약 2조 9000억원) 규모 석유를 미국에 수출한다”고 전했다. 그러면서 “이번 합의는 베네수엘라가 자국 석유 산업을 미국 석유 회사들에 개방하지 않을 경우 추가적인 군사 개입을 감수해야 한다는 트럼프 대통령의 요구에 반응하고 있음을 보여주는 강력한 신호”라고 덧붙였다.
앞서 트럼프 대통령은 3일 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령을 체포한 직후 가진 기자회견에서 “베네수엘라의 원유 산업은 오랫동안 완전히 망가진 상태였다. 우리는 세계에서 가장 규모가 큰 미국 에너지 회사들을 (베네수엘라에) 투입해 원유 인프라 복구 등을 위해 수십억 달러를 투자하게 할 것”이라며 베네수엘라 석유 산업을 재건하겠다는 뜻을 밝힌 바 있다.
송치훈 기자 sch53@donga.com
