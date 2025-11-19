“에스파 오지마” 7만명 청원…‘중일 갈등’에 日 TV 출연 무산 위기

다카이치 사나에 일본 총리의 ‘대만 유사시 개입’ 발언에 대한 중국의 반발이 거세지며 중일 갈등이 최고조로 치닫는 가운데, K팝 그룹인 ‘에스파’에도 불똥이 튀었다. 중국인 멤버의 일본 TV프로그램 출연을 막아야 한다는 일본 누리꾼들의 목소리가 높아지고 있다.
19일 홍콩 성도일보 등에 따르면 에스파가 일본 NHK 연말 특집 프로그램 ‘홍백가합전’에 출연한다는 소식이 전해진 뒤 글로벌 온라인 청원 플랫폼 ‘체인지’에는 이를 막아야 한다는 청원 글이 올라왔다.
에스파의 중국인 멤버 닝닝은 2022년 소셜네트워크서비스(SNS)에 원자폭탄 ‘버섯구름’과 비슷한 모양의 전등 사진을 게시했다가 논란이 일었다. 청원인은 이를 두고 “역사적 비극을 가볍게 다뤘다”며 닝닝의 홍백가합전 출연이 히로시마 원폭 피해자들에게 상처를 줄 수 있다고 지적했다.
청원에는 지난 17일부터 이날 오후까지 7만 명 이상이 동의했다. 일본 누리꾼들은 “원폭 조명을 좋다고 말하면서 반성하지 않는 멤버를 1년에 한 번, 한 해의 마지막에 일본 국민 모두가 즐기는 축제에 출연하게 하는 것은 절대로 용서할 수 없다” 등의 댓글을 달았다.
성도일보는 에스파가 최근 촉발된 중일 갈등의 피해자로 부상했다고 분석하며 “에스파가 내달 31일 예정대로 홍백가합전 무대에 설 수 있을지가 중일 관계 긴장도를 가늠하는 풍향계가 될 수 있다”고 전했다.
다카이치 총리가 지난 7일 ‘대만 유사 상황’을 자위대를 파견할 수 있는 ‘존립 위기 사태’로 볼 수 있다고 밝힌 뒤 중국의 역공이 이어지며 문화계도 영향을 받고 있다. 일본의 유명 애니메이션 ‘짱구는 못 말려’ 극장판의 중국 내 상영이 무기한 연기됐다.
중국 광둥성 광저우에서 개최 예정이던 일본 남성 아이돌 그룹 ‘JO1’의 팬미팅 또한 취소됐다고 중국신원왕이 보도했다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
