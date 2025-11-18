실적 발표 앞둔 젠슨 황 “5000억달러 주문 들어왔다” 깜짝 공개

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 5000억달러의 주문이 들어왔다고 밝혔다.
17일(현지시간) CNBC에 따르면 황 CEO가 최근 워싱턴에서 열린 자사GTC 콘퍼런스에서 올해와 2026년을 합쳐 모두 5000억달러 규모의 인공지능(AI) 칩 주문이 들어와 있다고 발표했다.
엔비디아는 오는 19일(현지시간) 3분기 실적 발표를 앞두고 있다. 황 CEO의 이번 발언은 엔비디아의 최고 실적을 예고한 것이라는 평가가 나오고 있다. 언급된 5000억 달러에는 최근 엔비디아의 블랙웰 그래픽 처리장치(GPU) 판매량, 차세대형 루빈GPU의 판매량, 그리고 네트워킹에 들어가는 관련 부품도 포함됐다.
분석가들은 월가가 이전에 예상했던 것보다 2026년 매출이 의미 있게 증가할 것임을 시사한다고 평가했다.
울프 리서치 분석가 크리스 카소는 “이는 깜짝 실적을 예고하는 것”이라고 말했다. 이어 “이는 내년 매출이 이전 추정치보다 600억달러 정도 더 늘었음을 시사한다”고 했다.
시장은 엔비디아가 19일 실적 발표에서 매출 549억 달러, 주당 순익 1.25달러를 발표할 것이라고 보고 있다.
김예슬 기자 seul56@donga.com
