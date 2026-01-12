트럼프 “베네수엘라 임시대통령” 본인 가상프로필 올려

도널드 트럼프 미국 대통령이 자신이 베네수엘라 임시 대통령으로 재임하고 있다는 내용의 조작된 프로필을 11일(현지 시간) 공개했다.
트럼프 대통령은 이날 자신의 트루스소셜에 온라인 백과사전 위키피디아에 실리는 프로필처럼 보이는 합성 이미지를 별다른 설명 없이 이같이 올렸다. 공개된 가상 프로필 속 트럼프 대통령의 사진 하단에는 ‘베네수엘라 임시 대통령’ ‘2026년 1월 재임’ 등의 문구가 쓰였다. 또 실제 위키피디아에 쓰인 트럼프 대통령의 프로필 내용과 동일한 ‘45대·47대 미합중국 대통령’ ‘2025년 1월 20일 취임’ 등의 이력도 적혔다.
현재 베네수엘라는 트럼프 행정부에 의해 축출된 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령을 대신해 델시 로드리게스 베네수엘라 부통령이 임시 대통령으로 취임한 상태다. 이러한 상황에서 트럼프 대통령의 ‘셀프 임명’을 두고 베네수엘라의 석유 자원을 통제하려는 의지라는 해석이 나온다. 트럼프 대통령은 7일 베네수엘라산 원유의 생산, 판매, 수익 배분 등의 전 과정을 미국이 관할하겠다는 뜻을 밝힌 바 있다.
