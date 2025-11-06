보수 성향 美연방대법원장도 갸웃…“트럼프 관세 부과 권한 법률 해석 맞지 않아”

“비상사태 시 외환 규제 권한을 ‘모든 국가의 모든 제품에 대해 어떠한 금액, 어떠한 기간이든’ 관세를 부과하는 권한으로 해석하는 건 맞지 않는다.”
보수 성향인 존 로버츠 미국 연방대법원장은 도널드 트럼프 대통령이 국제비상경제권한법(IEEPA)을 관세 부과의 법적 근거로 삼은 것을 두고 5일 이같이 지적했다. 이날 워싱턴 연방대법원 청사에선 트럼프 2기 행정부가 전 세계에 부과 중인 관세가 적법한지를 두고 3시간가량 심리가 진행됐다. 이르면 연말 중으로 예상되는 최종 판결을 앞두고, 9명의 대법관이 날카로운 질문을 쏟아내며 지산의 인식을 드러낸 것. 특히 이번 심리에선 관세 정책 관련해 대법관들의 회의적인 반응이 많이 나왔다는 평가다. 이에 보수 우위(보수 6, 진보 3)의 대법관 구도 속에서도 트럼프 정부의 최종 승소를 장담할 수 없다는 관측이 제기된다.
이날 핵심 쟁점은 IEEP를 근거로 관세를 부과한 게 정당한가였다. 앞서 하급심에선 트럼프 대통령의 관세 부과 조치가 1977년 제정된 이 법의 권한 범위를 초과했다며, 위헌 판결이 내려진 바 있다.
정부 측을 대변하는 D. 존 사우어 법무차관은 관세가 무효화 돼 무역 합의들을 되돌려야 한다면 “미국은 훨씬 더 공격적인 국가들로부터 가차 없는 무역 보복을 받을 것”이라며, 관세가 ‘국가 비상사태’ 속에서 선택 가능한 불가피한 수단이었음을 강조했다. 하지만 보수 성향 닐 고서치 대법관은 거의 제한 없는 상태로 대통령에게 관세 부과 권한을 부여 시 생기는 파급효과에 대해 공개적으로 의문을 제기했다. 그는 “그렇다면 의회가 외국 무역을 규제하거나, 전쟁 선포 책임까지 모두 대통령에게 넘기는 걸 막을 근거는 무엇인가”라고 되물으며, 헌법이 의회에 부과한 권한을 대통령이 과도하게 침해하는 걸 경계했다. 역시 보수 성향인 에이미 코니 배럿 대법관도 “어떤 대통령도 그동안 ‘수입 규제’ 문구를 근거로 관세 부과 권한을 주장한 적은 없었다”면서 “의회가 (관세 등 관련해) 전면적 위임을 한 것으로 보긴 어렵다”고 지적했다.
사우어 차관은 “폭발적으로 증가한 무역적자는 미국 경제의 기반을 약화시켰다”는 등 관세 필요성을 재차 역설했지만, 대법관들은 그의 주장을 여러 차례 끊으며 반박했다. 진보 성향 엘레나 케이건 대법관은 “의회가 제정한 모든 관세 관련 법을 보면 수입세, 관세, 세금 등 관련된 언어가 명확히 포함돼 있다. 그러나 당신이 의존하는 법률에는 그런 언어가 전혀 없다”고 꼬집었다.
이번 판결은 트럼프 정부가 대부분 주요 교역국에 부과한 상호 관세와 합성마약인 펜타닐 유입을 이유로 중국·캐나다·멕시코 등을 겨냥해 부과한 ‘펜타닐 관세’ 등에 영향을 끼칠 전망이다. 한국도 대미 무역협상을 통해 15%의 관세를 내기로 합의한 만큼, 이번 판결의 영향권에 있다.
원칙적으론 대법원이 적법하지 않단 판단을 내리면, 정부는 관세를 통해 얻은 세수를 환급해야 한다. 그럼에도 트럼프 대통령은 IEEPA가 아닌 다른 국가안보법 등을 근거로 우회해 관세 정책을 이어갈 것으로 보인다. 다만 자신의 핵심 기조인 ‘관세’ 부과의 정당성 자체가 크게 흔들릴 수밖에 없는 만큼, 관세 정책의 동력은 상당히 약화될 수 있단 관측이 나온다.
