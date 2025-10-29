경주 온 백악관 대변인 “한국 화장품 샀다” SNS 인증샷

백악관 최연소 대변인인 캐롤라인 레빗이 한미 정상회담 직후 여러 개의 한국 화장품 사진 자신 소셜네트워크서비스(SNS)에 올렸다.
29일 레빗 대변인은 인스타그램에 마스크팩 등 한국 제품으로 보이는 화장품을 침대 위에 가지런히 정리한 뒤 찍은 사진을 공개했다. 제품 중에는 한글 표시가 전면에 등장한 제품도 있다.
트럼프 대통령이 아시아태평양경제협력체(APEC) 참석차 방한하면서 그를 보좌하기 위해 동행한 레빗이 한국에서 직접 구매한 제품으로 추정된다.
레빗 대변인은 1997년생으로 올해 28세다. 공화당 소속 정치인으로 대학생 때부터 정치 활동을 시작했다. 도널드 트럼프 1기 행정부 시절 백악관 언론실에서 인턴으로 일하며 연을 맺었고 대학 졸업 후 대통령 연설 원고 작성자와 대변인 보좌관을 지냈다.
2022년 미국 하원의원 선거에서 뉴햄프셔구에 출마했지만, 민주당 의원에 밀려 낙선했다.
그녀는 미국 현지에서도 연일 화재를 몰고다닌다. 대변인 특유의 정제된 화법보다는 직설적인 답변을 주로 구사한다. 이 때문에 구설에 오르는 경우도 적지 않다. 최근 백악관 출입 기자가 ‘부다페스트에서 미·러 정상회담을 누가 열기로 결정했나’라는 질문에 “네 엄마가 그랬다.(Your Mom did)라고 답해 논란이 됐다.
김형민 기자 kalssam35@donga.com
