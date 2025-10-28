다카이치 “아베와 오랜 우정 감사”…트럼프 “당신을 좋게 얘기했었다”

다카이치 사나에 일본 총리가 도널드 트럼프 미국 대통령과의 정상회담에서 금박으로 된 골프채와 골프공 등을 선물하며 극진히 대접했다.
28일 로이터 등 외신에 따르면 이날 도쿄 미·일 정상회담에서 다카이치 총리는 트럼프 대통령에게 아베 신조 전 총리가 사용했던 골프 퍼터를 선물했다. 또 일본 골프 메이저 대회 우승자 미쓰야마 히데키의 사인이 담긴 금박 골프공과 골프백을 함께 선물했다. ‘골프광’ 트럼프 대통령의 입맛에 맞춘 선물들로 보인다.
선물 증정이 끝난 뒤 다카이치 총리와 트럼프 대통령은 ‘JAPAN IS BACK(일본이 돌아왔다)’라는 문구가 새겨진 야구 모자에 서명을 했다. ’JAPAN IS BACK’은 다카이치 총리가 자신의 대선 캠페인에서 사용한 정치 슬로건(캐치프레이즈)다.
앞서 지난 2016년 아베 전 총리는 트럼프 대통령을 만났고, 이를 계기로 미국과 일본에서 빈번한 회담과 골프 외교를 통해 관계를 구축했다. 당시 아베는 트럼프 대통령이 당선된 직후 금장(金裝) 골프 드라이버를 선물하며 트럼프와 ‘브로맨스’를 만들었다.
다카이치 총리는 이날 회담에 앞서 트럼프 대통령과 함께 TV로 메이저 리그 야구 경기를 지켜보기도 했다. 일본 국내외 언론에서는 다카이치 총리가 아베 전 총리처럼 트럼프 대통령과 밀월 관계 구축에 성공할 경우 일본 국내에서 정치적 입지를 강화할 수 있다고 평가했다. 앞서 집권 자민당은 연정이 붕괴되며 한때 다카이치의 총리 선출도 위기에 처했다가 극적으로 새 연정을 구축하는데 성공했다.
이날 정상회담이 시작되기 전 다카이치 총리는 트럼프 대통령에게 “아베 전 총리에 대한 오랜 우정에 감사하고 있다”고 말했다.
트럼프 대통령은 다카이치 총리와 악수를 하면서 “아베 전 총리는 나의 훌륭한 친구였고, 당신의 훌륭한 친구이기도 했다“라고 말했다.
또 아베 전 총리 피살을 거론하면서 ”매우 충격적“이라며 ”하지만 그는 우리가 만나기 오래전부터 당신(다카이치)에 대해 매우 좋게 이야기했다“라고 했다. 이어 ”당신이 총리가 된 것이 놀랍지 않다“라며 ”그(아베)가 이 사실을 알았다면 매우 기뻐했을 것“이라고 덧붙였다.
댓글 0