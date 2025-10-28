美군용기 고속도로 스치듯 비상착륙…“영화 장면 같아”

차량 운전자는 현지 매체와 인터뷰에서 “길에서 운전하고 있는데, 갑자기 나무 바로 위를 지나는 비행기를 봤다”며 “‘저 비행기가 너무 낮게 날고 있네. 정말, 정말 낮게’라고 생각했다”고 말했다. 이어 “계속 다가오길래 저 비행기가 날 치려고 하는구나 싶었다”며 “비행기를 본 건 고작 몇 초였다. ‘저게 뭐지?’ 생각할 시간도 없었다”고 했다.

차량 블랙박스에 포착된 비행기는 미 공군기로 파악됐다. 주 방위군이 훈련하는 과정에서 엔진 문제로 사고가 발생한 것으로 알려졌다. 비상 착륙한 비행기는 전선주를 들이받아 전력 공급이 중단됐고 추락 현장에 화재가 발생한 것으로 전해졌다.다행히 조종사 두 명은 크게 다치지 않은 것으로 알려졌다. 공군은 조종사의 진술 등을 토대로 정확한 사고 원인, 자세한 경위 등을 조사 중이다.