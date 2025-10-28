美군용기 고속도로 스치듯 비상착륙…“영화 장면 같아”

미국 군용기가 저공 비행으로 비상 착륙하는 과정에서 고속도로를 가로지르는 영상이 공개됐다. 다행히 간발의 차로 주행하던 차량을 피해 가면서 인명피해는 발생하지 않은 것으로 알려졌다. 미 공군은 엔진 문제라는 조종사의 진술 등을 토대로 정확한 사고 원인 등을 조사 중이다.
미국 CNN, 뉴욕포스트 등 현지 매체는 23일 오후 2시 40분(현지 시간) 미 오클라호마주의 한 고속도로에서 촬영된 차량 블랙박스 영상을 27일 보도했다. 소셜미디어 X(엑스·옛 트위터) 등을 통해 확산한 영상을 보면 회색 비행기가 고속도로를 달리는 차량 앞에서 도로를 가로질렀다. 영상을 올린 게시물 작성자는 “테슬라의 완전자율주행(FSD)이 하늘에서 떨어지는 비행기를 피하다니”라며 “완전자율주행의 승리”라고 썼다.
차량 운전자는 현지 매체와 인터뷰에서 “길에서 운전하고 있는데, 갑자기 나무 바로 위를 지나는 비행기를 봤다”며 “‘저 비행기가 너무 낮게 날고 있네. 정말, 정말 낮게’라고 생각했다”고 말했다. 이어 “계속 다가오길래 저 비행기가 날 치려고 하는구나 싶었다”며 “비행기를 본 건 고작 몇 초였다. ‘저게 뭐지?’ 생각할 시간도 없었다”고 했다.
그러면서 차량 운전자는 “(주변에서) ‘인공지능(AI)이잖아. 진짜가 아니야’라고 했지만 이건 내 블랙박스 영상이다. 실제로 일어난 일”이라며 “블랙박스 영상이 아니었다면 아무도 믿지 않았을 거다. 너무 황당하니까. 마치 영화 속 장면 같다”고 했다.
차량 블랙박스에 포착된 비행기는 미 공군기로 파악됐다. 주 방위군이 훈련하는 과정에서 엔진 문제로 사고가 발생한 것으로 알려졌다. 비상 착륙한 비행기는 전선주를 들이받아 전력 공급이 중단됐고 추락 현장에 화재가 발생한 것으로 전해졌다.
다행히 조종사 두 명은 크게 다치지 않은 것으로 알려졌다. 공군은 조종사의 진술 등을 토대로 정확한 사고 원인, 자세한 경위 등을 조사 중이다.
