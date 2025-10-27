성별 확인 거부한 성전환 수영선수, 여자부 석권 기록 박탈

성전환(트랜스젠더) 수영선수인 아나 칼다스(47)가 성별 확인 검사를 거부해 2030년까지 5년간 국제수영연맹 주관 대회에 출전하지 못하게 됐다. 칼다스는 올 4월 미국 텍사스주 샌안토니오에서 열린 마스터스 수영(U.S. Masters Swimming) 대회에서 여자 45~49세 부문 개인전 5개 종목을 석권한 인물이다. 이번 조치로 칼다스는 2022년 6월부터 지난해 10월까지 기록한 성적도 박탈 당했다.
미국 매체 폭스뉴스, 뉴욕포스트, 영국 데일리메일 등에 따르면 국제수영연맹 윤리위원회는 최근 칼다스에 대해 허위 정보 제공 및 남녀 경기 부문 기준 위반 등의 사유로 징계를 확정했다. 국제수영연맹은 12세 이전에 성전환 수술을 마친 선수만 여자부 경기에 출전할 수 있도록 정책을 바꿨는데, 칼다스가 성별 확인 검사를 거부했기 때문이다.
칼다스는 신체적인 부담, 비용 등의 이유로 성별 확인 검사를 거부한 것으로 알려졌다. 칼다스는 성별 확인 절차가 불필요한 절차라고 주장하면서도 “결과를 받아 들인다”고 밝혔다. 그러면서 5년간의 자격 정지에 대해 “제 사적인 의료 정보를 보호하기 위해 치러야 할 대가”라고 덧붙였다.
칼다스는 올 4월 말 텍사스주 샌안토니오에서 열린 마스터스 수영 대회에 출전해 여자 45~49세 부문 개인전 5개 종목을 석권했다. 당시 50야드(약 46m) 평영에서 다른 선수들을 압도하는 영상이 주목받았다. 칼다스의 기록은 29.74초로, 다른 선수보다 3~4초가량 앞선 것으로 나타났다.
대회에서 칼다스와 경쟁한 웬디 엔더리는 이번 국제수영연맹의 결정에 대해 “칼다스의 출생 성별을 알지 못해 배신감을 느꼈다”며 “국제수영연맹이 공정성을 지키기로 한 데 대해 환영한다”고 했다.
댓글 0