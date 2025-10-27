성별 확인 거부한 성전환 수영선수, 여자부 석권 기록 박탈

소셜미디어 갈무리

칼다스는 올 4월 말 텍사스주 샌안토니오에서 열린 마스터스 수영 대회에 출전해 여자 45~49세 부문 개인전 5개 종목을 석권했다. 당시 50야드(약 46m) 평영에서 다른 선수들을 압도하는 영상이 주목받았다. 칼다스의 기록은 29.74초로, 다른 선수보다 3~4초가량 앞선 것으로 나타났다.대회에서 칼다스와 경쟁한 웬디 엔더리는 이번 국제수영연맹의 결정에 대해 “칼다스의 출생 성별을 알지 못해 배신감을 느꼈다”며 “국제수영연맹이 공정성을 지키기로 한 데 대해 환영한다”고 했다.