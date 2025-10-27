루브르 보석 절도 2명 체포…박물관 직원 공모 정황

프랑스 파리 루브르 박물관에서 8800만 유로(약 1460억 원)에 달하는 왕실 보석을 훔쳐 달아났던 용의자 4명 가운데 2명이 범행 약 일주일 만에 체포됐다.
26일(현지 시간) 프랑스 일간 르파리지앵 등에 따르면 수사 당국은 용의자가 알제리로 도주하려 한다는 첩보를 입수한 뒤 전날 오후 10시경 파리 샤를 드골 공항에서 1명을 붙잡았다.
같은 날 저녁 파리 북동쪽 외곽의 센생드니에선 아프리카 말리로 도주할 계획을 세운 또 다른 용의자 1명이 자택에 머물다가 검거됐다.
두 사람은 조직적 절도 혐의를 받는다. 모두 센생드니 출신의 30대 남성으로, 한 명은 프랑스 국적자이며 다른 한 명은 프랑스-알제리 이중 국적자로 전해졌다.
수사 당국은 절도 전과자인 이들이 누군가의 지시를 받아 범행한 것으로 보고 있다.
박물관 직원이 범행에 연루된 정황도 포착됐다. 프랑스 일간 르몽드는 “용의자 한 명의 휴대전화에서 박물관 보안요원과 주고받은 메시지·음성파일이 확보됐다”며 “보안 구역 접근 코드, 순찰 시간대 등 내부 정보가 외부로 유출된 정황이 있다”고 밝혔다.
앞서 19일 오전 9시 30분경 루브르 박물관에 4인조 강도가 침입해 단 7분 만에 프랑스 왕실 보물 8점을 훔쳐 갔다. 도난품에는 나폴레옹 1세가 부인 마리 루이즈 황후에게 선물한 에메랄드 다이아몬드 목걸이, 나폴레옹 3세의 부인 외제니 황후의 브로치, 18세기 마리아멜리 왕비와 오르탕스 왕비의 사파이어 목걸이 등이 포함됐다.
로랑스 데카르 루브르 박물관장은 폐쇄회로(CC)TV 사각지대가 존재했다고 인정했다.
당시 범인들은 사다리차를 이용해 내부로 침입한 뒤 진열장의 고성능 보안 유리를 깨고 보석을 훔쳐 오토바이를 타고 달아났다. 수사 당국은 박물관에서 이들의 유전자(DNA) 샘플과 지문 및 기타 흔적을 확보해 신원을 추적해 왔다.
수사 당국은 체포한 용의자 2명을 대상으로 보석의 행방과 함께 공범들의 신원을 조사하고 있다. 외제니 황후의 왕관은 범인들이 도주 과정에서 인근에 떨어뜨려 당국이 회수한 상태다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
