“오토바이 대신 자전거로 배달해!” 日우체국서 ‘징벌 자전거’ 논란

일본에서 실수한 우체국 직원에게 오토바이 대신 자전거로 배달하라는 지시가 내려져 논란이다. ‘징벌 자전거’라는 비판이 이어지자 일본 우체국 측은 징벌 목적이 아닌 재발 방지의 일환이라는 취지로 해명했다.
일본 공영방송 NHK, 요미우리신문, 산케이신문 등은 일본 우체국을 인용해 최근 수도 도쿄에서 상사가 배달 중 재산 피해를 낸 배달원에게 자전거로 배달하라고 지시해 ‘징벌 자전거’ 논란이 불거졌다고 17일 전했다.
NHK에 따르면 배달원이 낸 재산 피해는 배달 중 세워둔 오토바이가 넘어지면서 발생했다. 오토바이가 근처에 있던 차량과 접촉한 것이다. 다만 가벼운 사고라 배상은 없었던 것으로 알려졌다. 배달원이 10년 가까이 일하면서 사고를 낸 건 이번이 처음으로 전해졌다.
사고 이후 배달원은 상사로부터 오토바이가 아닌 자전거로 배달하라는 지시를 받은 것으로 알려졌다. 이에 따라 배달원은 무더위 속에서 8월 말부터 9월 초까지 오토바이 대신 자전거를 이용해 배달한 것으로 전해졌다.
이를 두고 ‘징벌 자전거’라는 비판이 나오자 일본 우체국은 “징벌의 목적은 없었다”면서 “재발을 막기 위한 훈련이었다”고 해명했다. 이달 14일에는 징벌 자전거를 금지한다는 내용의 공지를 내린 것으로 알려졌다.
정봉오 기자 bong087@donga.com
