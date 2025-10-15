캄보디아 범죄 배후로 중국계 ‘프린스그룹’ 지목…美 전방위 제재

레저·엔터·암호화폐 사업으로 알려졌지만
실제론 외국인 감금해 온라인 사기 강요
美, 21조원 비트코인 압류하고 총수 기소
미국과 영국 정부가 캄보디아에 범죄단지(웬치)를 차려놓고 외국인을 불법 감금해 온라인 사기를 강요한 중국계 프린스그룹에 대해 전방위 제재에 착수하기로 했다. 프린스그룹이 운영하는 범죄단지인 태자단지엔 한국인들도 감금돼 피해를 당한 것으로 알려졌다.
14일(현지 시간) 미국 재무부는 ‘프린스그룹’을 초국가적 범죄조직으로 규정하고 천즈 회장을 비롯한 이 그룹과 관련해 146건의 제재를 시행한다고 밝혔다. 천즈와 이 업체는 카지노와 스캠 센터로 사용되는 단지를 건설하고 대리인을 통해 운영에 관여한다. 천즈는 1987년 중국에서 태어났고 빠르게 부를 축적하며 캄보디아에서 정치적 영향력을 행사하는 것으로 추정된다.
미 법무부는 천즈를 온라인 금융사기와 자금세탁 등의 혐의로 기소했다. 천즈의 신병이 확보된 상황은 아니나, 유죄 확정시 최대 40년의 징역형이 선고될 수 있다.
미 정부는 천즈가 보유한 약 150억 달러(약 21조 원) 상당의 비트코인 12만7271개를 압류 중이라고 밝혔다. 미 법무부는 이를 몰수하기 위한 소송을 법원에 제기했다. 법무부는 미 역사당 최대 규모의 압류라고 설명했다.
이날 영국 정부도 천즈와 프린스 그룹에 대한 제재를 발표했다. 프린스 그룹과 연계된 레저·엔터테인먼트 사업을 하는 ‘진베이 그룹’, 진베이·프린스 그룹과 연계된 암호화폐 플랫폼 ‘바이엑스 거래소’ 등도 제재 대상이다.
제재로 이들 사업체와 부동산은 즉각 동결된다. 런던의 1200만 파운드(약 230억 원)짜리 저택과 1억 파운드(1900억 원)짜리 사무용 건물, 아파트 17채가 포함된다. 영국 금융체계도 사용하지 못하게 된다.
영국 정부는 캄보디아와 미얀마 등 동남아의 스캠 센터들이 가짜 구인 광고로 외국인들을 폐쇄된 카지노나 특수 목적 시설로 유인하고 고문으로 위협하며 온라인 사기를 자행하도록 강요한다고 밝혔다.
이베트 쿠퍼 외무장관은 “끔찍한 스캠 센터의 배후에 있는 자들이 취약한 사람들의 삶을 망치면서 그 돈을 묻어두기 위해 런던의 주택을 사들이고 있다”고 말했다.
