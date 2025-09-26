美국방장관, 전세계 복무 장성 800명 이례적 소집…대량 해임?

피트 헤그세스 미국 국방장관이 세계 각지에서 복무 중인 미군 장성 수백 명에게 며칠 내로 모이라는 긴급 소집령을 내렸다.
25일(현지 시간) 워싱턴포스트(WP)와 뉴욕타임스(NYT) 등에 따르면 헤그세스 장관은 장성급 미군 장교 약 800명에게 오는 30일 버지니아주 해병대 기지로 모일 것을 명령했다. 미군 준장(1성급) 이상의 지휘관 직위에 있는 거의 모든 군 최고 사령관을 소집한 것이다.
숀 파넬 국방부 대변인은 “(헤그세스 장관이) 내주 초 군 고위 지휘관들에게 연설할 예정”이라고 설명했다.
다만 소집 이유는 공개되지 않았다. 이에 국방부 현안 브리핑이나 장교 대량 해임, 집단 체력 검증까지 다양한 추측이 제기되고 있다. CNN에 따르면 한 간부는 “장성급 오징어 게임이라고 불리고 있다”고 말했다.
앞서 5월 헤그세스 장관은 4성 장군의 20%, 모든 장성급 장교의 10% 감원을 지시하며 광범위한 감원 및 해고 조치에 나섰다. 그는 군 전투 사령부 일부를 통합하고 해당 사령부의 장군과 제독 수를 감축할 의사도 내비친 바 있다. 이미 해임한 군 장성의 대부분은 유색 인종과 여성이었다고 NYT는 전했다.
WP는 헤그세스 장관의 이번 소집 지시가 예산안 마감 시한인 30일이 얼마 남지 않은 상황에 여야 대치가 이어지면서 내달 1일 연방정부 셧다운(업무중단)이 현실화할 수 있다는 우려가 커진 가운데 이뤄졌다는 데 주목했다.
미 국방장관이 이같이 갑작스럽게 대규모 회의를 소집하는 것은 이례적이라고 현지 언론들은 짚었다. 장성 소집에 따라 안보 공백에 대한 우려도 제기됐다.
일부 관계자들은 해외 주둔 지휘관까지 회의에 참석해야 한다는 점에 불만을 표하며 이 지시의 타당성에 의문을 제기한 것으로 알려졌다. 한 국방부 관계자는 “갑작스러운 사태 발생 시 지휘 체계가 약화할 것”이라고 지적했다.
도널드 트럼프 미 대통령은 헤그세스 장관의 계획을 알지 못한 것으로 보인다고 외신들은 보도했다. NYT는 트럼프 대통령이 당초 헤그세스 장관이 미군 고위 간부가 아닌 외국 군 장교들을 회의에 초대했다고 착각한 듯한 발언을 했다고 전했다. 트럼프 대통령은 백악관에서 기자들의 관련 질문을 받고 “전 세계 장군, 제독들과 우호적인 관계를 맺도록 해야 한다”고 답했다고 한다.
그러자 J D 밴스 부통령은 이번 소집이 미 장성들을 대상으로 한 것임을 분명히 밝히며 수습에 나섰다. 트럼프 대통령도 상황을 파악한 듯 이후 “그들이 원한다면 회의에 참석할 것”이라고 했다.
밴스 부통령은 다양한 추측이 나오는 데 대해 “국방장관에게 보고하고 대통령에게 보고하는 장군들이 국방장관과 이야기를 나누러 오는 것은 그리 드문 일이 아니다”라며 “이렇게 큰 화제가 된 게 이상하다”고 일축했다.
