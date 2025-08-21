우크라에 한반도식 DMZ 거론… 트럼프 “파병 대신 공중지원”

유럽 다국적군 만들어 우크라 주둔
美는 정찰기-레이더-드론 등 지원
백악관 다자회담서 완충지대 논의
“美의 우크라 종전방식에 안보 불안… 韓日, 자체 핵무장론 확산” 분석도
도널드 트럼프 미국 대통령이 우크라이나의 안전 보장을 위해 “미군을 파병하지는 않겠지만 정찰 등 ‘공중 지원’은 가능하다”고 19일 밝혔다. 우크라이나의 북대서양조약기구(NATO·나토) 가입이나 미군 파병은 불허하는 대신 유럽 주요국이 구성한 지상군이 우크라이나에 주둔하고 미국이 각종 정찰기, 레이더 등으로 공중 지원에 나서겠다는 뜻으로 풀이된다. 또한 미국, 유럽 주요국, 우크라이나가 마코 루비오 미 국무장관을 중심으로 하는 ‘3자 위원회’를 구성하고 우크라이나에 대한 구체적인 안전보장안 마련에 착수했다고 정치매체 액시오스가 보도했다.
같은 날 이탈리아 일간 라스탐파는 트럼프 대통령, 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령, 유럽 주요국 정상이 18일 미국 워싱턴 백악관에서 다자회담을 가졌을 때 우크라이나에 한반도 비무장지대(DMZ) 같은 ‘완충지대’를 조성하는 방안을 논의했다고 전했다. 러시아의 반대가 크지 않고 유럽 주요국의 비용 부담도 적은 방식으로 꼽힌다.
● 우크라이나에 한반도식 완충지대 논의
트럼프 대통령은 이날 폭스뉴스와의 전화 인터뷰에서 미군의 우크라이나 배치 가능성에 대해 “(배치하지 않을 것을) 보장할 수 있다”고 답했다. 다만 그는 “아마 공중 지원은 이야기할 수 있다. 우리(미국)처럼 그런(우수한) 장비를 가진 나라는 없기 때문”이라고 말했다.
이는 미군의 최신식 정찰기 ‘아테네-R’, 무인기(드론) ‘MQ-9A’ 등 첨단 정찰 자산을 투입해 러시아의 추가 공격을 제어하려는 시도로 풀이된다. 위성 및 드론 감시 정보 등을 결합해 러시아군의 움직임을 예측하고 병력 배치를 실시간으로 조정하는 미국 인공지능(AI) 방산업체 ‘팔란티어’의 시스템 도입도 거론된다.
특히 라스탐파는 “미군의 군사, 병참, 기술 지원하에 다국적 군대가 보호하는 안보 통로를 우크라이나에 조성하는 방안이 추진되고 있다”며 이것이 수십 년간 지속된 한반도의 불완전하지만, 현실적인 현상 유지 상황을 상기시킨다고 분석했다.
미군이 직접 주둔하진 않지만, 완충지대가 존재하고 다국적 군대가 주둔하는 것이 한국과 유사하다는 의미다. 실제 최근 스위스 싱크탱크 제네바안보정책센터(GCSP) 또한 1100km의 우크라이나와 러시아 국경지대에 폭 6마일(약 9.65km)의 완충지대를 구축하는 방안을 제안했다.
다만 20일 로이터통신은 트럼프 2기 행정부의 우크라이나 전쟁 종식 방법이 동아시아 주요국의 안보 불안을 고조시키고 있다고 진단했다. 러시아의 선제 침공을 당한 약소국 우크라이나가 러시아에 일방적으로 유린당하고 영토까지 내줘야 하는 상황에 처한 것을 본 한국, 일본 등에서 “미국을 믿을 수 있느냐”는 불안감이 퍼졌고, 이에 따라 자체 핵무장론이 커지고 있다는 것이다. 특히 ‘미국 우선주의’를 내세운 트럼프 대통령의 재집권 후 동맹에 대한 관세 부과 등이 이어지면서 어려움에 처했을 때 미국이 동맹을 도와줄지에 대한 의심이 커지고 있다고 분석했다.
● 헝가리 부다페스트서 3자 회담 가능성
한편 스콧 베선트 미 재무장관은 19일 폭스뉴스 인터뷰에서 미국, 러시아, 우크라이나 정상의 3자 회담 장소로 헝가리 수도 부다페스트가 거론되고 있다는 질문에 “가능하다”고 답했다. ‘동유럽의 트럼프’로 불리는 오르반 빅토르 헝가리 총리는 트럼프 대통령, 푸틴 대통령과 모두 우호적 관계다. 이 외 중립국인 스위스 제네바와 오스트리아 빈, 최근 중동전쟁 등에서 중재 역할을 한 카타르 도하 등도 거론된다.
다만 러시아는 젤렌스키 대통령과의 정상회담, 유럽 군대의 우크라이나 주둔에 여전히 미온적이다. 세르게이 라브로프 러시아 외교장관은 19일 “우크라이나와의 정상회담은 모든 전문가급부터 시작해 필요한 모든 단계를 거쳐 점진적으로 추진돼야 한다”고 했다.
한편 트럼프 대통령은 우크라이나 전쟁의 종식을 위해 노력하는 이유가 단순히 노벨 평화상 수상 때문은 아니라고 밝혔다. 그는 “나에 대한 평가가 좋지 않다. 난 정말 밑바닥에 있다”며 “내가 천국에 갈 수 있다면 이게(우크라이나 평화) 그 이유 중 하나일 것”이라고 말했다.
