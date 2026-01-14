‘흑백요리사2’ 최강록 “조림 잘하는 척했다”…재도전 끝 우승

지난 6일 오후 5시 공개된 넷플릭스 예능 ‘흑백요리사: 요리 계급 전쟁 시즌2’(이하 ‘흑백요리사2’)에서는 최후의 2인 최강록과 요리괴물(이하성)의 파이널 라운드 ‘나를 위한 요리’가 담겼다.
재도전 ‘히든백수저’로 참가하며 모든 라운드를 꺾고 가장 먼저 결승에 오른 최강록과 매회 강렬한 인상을 남겼던 흑수저 요리괴물이 최후의 2인이 됐다. 두 사람이 ‘나를 위한 요리’를 주제로 마지막 대결에 나선 가운데, 최강록이 깨두부를 넣은 국물 요리와 소주로 최종 우승을 차지했다.
늘 다른 사람에게 음식을 하는 요리사에게 쉽지 않았던 ‘나를 위한 요리’. 최강록은 “조림 인간, 이제 쉬어야죠”라며 모두의 예상을 깨고 좋아하는 재료와 경험을 녹여낸 국물 요리를 선보였다.
최강록은 “사실 이렇게 힘든 걸 하고 싶지 않았다”라고 운을 떼며 “기왕 90분이 주어졌는데 자기 점검 차원에서 깨두부를 만들어봤다”라고 했다. 최강록에게 깨두부는 ‘게을러지지 말아야지’라는 근성을 알려준 음식이라고.
최강록은 “저는 조림 인간입니다”라며 조림 요리로 요리 서바이벌에서 우승한 경험이 있다고 전했다. 이후 ‘조림 인간’, ‘연쇄 조림마’, ‘조림핑’의 별명을 얻게 된 최강록은 “조림을 잘 못하지만, 조림을 잘하는 척했다, 사실 공부도, 노력도 많이 했지만, 척하기 위해서 살아왔던 인생이 있었다”라고 고백했다. 그는 “나를 위한 요리에서까지 조림을 하고 싶지 않았다”라며 “저한테 위로를 주고 싶었다, 매일 너무 다그치기만 했는데, 저를 위한 요리고 90초도 써 본 적이 없다, 이 가상공간의 세계에서 해보고 싶었다”라고 솔직하게 털어놨다.
심사위원 만장일치로 우승한 최후의 1인 최강록. 최강록은 “전 특출난 음식을 하는 사람도 아니고, 전국에 숨어서 열심히 일하고 계시는 요리사분들, 음식 만드시는 일을 하시는 분들과 같은 일을 하는 사람이다”라며 “주신 말씀 잘 가슴 속에 담아서, 그리고 이곳에서 만난 인연들 소중히 여기면서 열심히 음식에 대해서 생각하면서 살겠다”라고 소감을 밝혔다. 또 최강록은 “자만하지 않겠다, 재도전해서 좋았다”라며 많은 요리사들을 향한 존경의 뜻을 전했다.
한편 ‘흑백요리사2’는 오직 맛으로 계급을 뒤집으려는 재야의 고수 ‘흑수저’ 셰프들과 이를 지키려는 대한민국 최고의 스타 셰프 ‘백수저’들이 펼치는 불꽃 튀는 요리 계급 전쟁을 담은 프로그램이다.
