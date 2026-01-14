‘신세계 손녀’ 애니, 아이돌 활동 잠시 멈춘다…무슨 일?

혼성그룹 올데이 프로젝트 멤버 애니가 학업에 집중하기 위해 미국 컬럼비아대학교에 복학한다. 봄 학기는 5월까지 이어지며, 이 기간 팀 활동은 일부 조율해 진행될 예정이다.
14일 소속사 더블랙레이블에 따르면 애니는 미국 뉴욕에 있는 컬럼비아대학교 봄 학기에 복학한다. 학기는 오는 5월까지 이어질 예정이다.
이 기간 애니는 현지에 머물며 수업에 집중하지만, 학기 중간 예정된 팬사인회 등 일부 일정은 상황에 따라 조율해 참석할 가능성도 열어둔 상태다.
애니는 신세계 이명희 총괄회장 손녀이자 정유경 회장의 장녀로 컬럼비아대학교 미술사학과와 시각예술학을 전공하고 있다.
그는 총괄 프로듀서 테디가 이끄는 더블랙레이블에서 연습생 과정을 거쳐 지난해 6월 올데이 프로젝트로 가요계에 정식 데뷔했다. 데뷔 이후에는 팀 활동에 집중하기 위해 휴학을 유지해 왔으며, 이번 복학은 졸업을 염두에 둔 결정으로 전해졌다.
애니의 학업 배경은 데뷔 전부터 여러 차례 공개돼 주목을 받았다. 그는 가수를 꿈꾸는 과정에서 가족의 반대가 있었던 사연과 대학 입시 준비 과정을 직접 전했다. 그는 “가수를 하려면 아이비리그에 진학해야 한다는 조건이 있었다”고 밝힌 바 있다.
또 한 방송을 통해 미국 대학 입학시험 SAT에서 1600점 만점 중 1530점을 받았다고 공개해 화제를 모았다.
애니가 학업 일정에 들어가면서 올데이 프로젝트는 당분간 멤버별 활동을 병행한다. 애니를 제외한 멤버들은 음악 작업과 개인 스케줄에 집중할 예정이다. 특히 타잔은 최근 솔로 트랙 ‘MEDUSA’의 뮤직비디오를 공개하며 개인 활동에 나섰다.
소속사는 “학업과 활동을 조화롭게 이어갈 수 있는 방안을 계속 논의 중”이라며 “애니 역시 가능한 범위 안에서 팬들과의 소통을 이어갈 계획”이라고 밝혔다.
김수연 기자 xunnio410@donga.com
