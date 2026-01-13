정의선 회장 “잘 있었어?” 노홍철 “형님 화이팅”…케미 화제

정의선 현대차그룹 회장이 경주에서 열린 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 현장에서 방송인 노홍철과 자연스럽게 대화를 나누는 모습이 공개되며 화제를 모았다.
해당 장면은 노홍철이 APEC 정상회의 기간 동안 일일 대통령경호처 명예 경호관으로 활동하던 중 포착됐다. 노홍철은 APEC 정상회의 당시 일일 명예 경호관 체험에 나섰고, 해당 모습은 대통령경호처와 노홍철 유튜브 채널을 통해 ‘노홍철 경호관(feat. G-DRAGON, 정의선 형님) 광기 주의’라는 제목의 영상으로 공개됐다.
영상에는 노홍철이 회의장 곳곳을 오가며 현장을 살피는 모습이 담겼고, 이 과정에서 정의선 회장과 마주치는 장면도 함께 담겼다.
영상 속에서 정의선 회장은 노홍철에게 “잘 있었어?”라고 먼저 인사를 건넸다. 이어 “어디 앉아 있냐”고 묻자, 노홍철은 “오늘 경호처랑 같이 움직이고 있어서 왔다 갔다 하고 있습니다”라고 답했다. 이에 정의선 회장이 “잘해요”라고 말하자, 노홍철은 “화이팅입니다, 형님”이라며 주먹 인사를 나눈 뒤 자리를 옮겼다.
정상회의라는 공식 석상에서 두 사람이 편안하게 대화를 나누는 모습이 공개되자 온라인에서도 반응이 이어졌다. 누리꾼들은 “정의선 회장의 말투가 의외로 자연스럽다”, “노홍철의 친화력이 돋보인다”, “형 동생처럼 편안해 보인다”는 등의 반응을 보였다.
두 사람의 인연은 이번이 처음은 아니다. 앞서 2023년 5월, 정의선 회장과 노홍철은 전국경제인연합회가 진행한 국민 소통 프로젝트 ‘갓생 한 끼’ 프로그램에 함께 참여했다.
‘한국판 버핏과의 점심’으로 불린 이 프로그램에서 정의선 회장과 노홍철, 박재욱 쏘카 대표는 MZ세대 30명을 대상으로 멘토로 나섰다. 당시 노홍철은 자신의 SNS를 통해 정의선 회장을 “제가 아는 형님 중 차를 가장 많이 파는 형님”이라고 소개해 눈길을 끌었다.
김수연 기자 xunnio410@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0