‘놀뭐’ 측 “이이경 면치기 논란, 제작진 불찰…욕심 지나쳤다”

‘놀면 뭐하니?’ 측이 이이경의 면치기 논란엔 제작진의 불찰이 있었다고 인정하며 사과했다.
22일 오전 MBC ‘놀면 뭐하니?’ 제작진은 프로그램 공식 SNS에 글을 올리고 “이번 일로 심려를 끼쳐 드려 죄송하다, 21일 금요일 오후 이이경이 올린 글 중 ‘놀면 뭐하니?’ 관련 문제에 대해 숨김없이 말씀드리겠다”라고 말했다.
제작진은 “이이경이 언급한 면치기 상황은 출연자를 보호하지 못한 제작진의 불찰이다”라며 “시청자분들에게 웃음을 주기 위해 노력한 이이경 홍콩편과 일본편 촬영 중 면치기 상황을 즉흥적으로 보여주셨고, 당시 제작진은 반응이 나쁘지 않다고 판단했다”라고 당시 상황을 설명했다.
이어 “이후 다시 한번 재미를 주고자 이이경에게 면치기를 부탁드렸는데 욕심이 지나쳤다, 제작 과정에서 이이경이 언급한 ‘예능으로 하는 겁니다’ 멘트가 편집됐고 시청자분들의 정서를 정확히 파악하지 못해 이이경에겐 상처를 시청자분들에겐 불편함을 끼쳤다”라며 “편집한 멘트 대신 선택한 ‘재미를 위해서 또…’라는 멘트와 자막을 통해 예능으로 봐달라는 메시지를 전달하고자 하였으나 부족했던 것 같다”라고 덧붙였다.
그러면서 “논란이 생긴 이후 이이경에게 사과의 말을 전하고 본래 그 다음주에다음주에 나갈 오프닝 중 면치기 해명 부분만 빠르게 편집해 당주 방송에 냈다, 그러나 면치기 논란을 완전하게 해결하지 못한 제작진의 부족함을 인정하며 이이경과 불편함을 느낀 모든 분에게 다시 한번 사과의 말씀을 전한다”라고 사과했다.
21일 이이경은 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 본인을 향한 사생활 의혹을 제기한 A 씨에 대한 고소장을 올리며 억울함을 호소했다.
이와 함께 이이경은 MBC ‘놀면 뭐하니?’에서 불거졌던 ‘면치기 논란’에 대한 입장도 전했다. 앞서 이이경은 ‘놀면 뭐하니?’ 방송분에서 지저분한 면치기를 보여줘 불쾌하다는 비판을 받은 바 있다. 그는 “이전 면치기 논란 때도 난 분명 하기 싫다고 했지만, 나 때문에 국숫집을 빌렸다며 부탁했고 ‘예능으로 하는 겁니다’라는 내 멘트는 편집됐다”라며 “이후 논란이 불거지자 제작진은 마음이 급했었다는 황당한 말만 한 채, 논란은 오롯이 개인이 감당해야 했고 내 이미지는 큰 손상을 입게 됐다”라고 토로했다.
이후 제작진은 이이경이 글을 올린 지 하루 만에 해명에 나섰고, 제작진의 불찰을 인정하며 사과했다.
