작년 연평균 기온, 역대 두번째로 높은 13.7도…1위는 2024년

지난해 여름(6~8월) 평균기온이 25.7도까지 올라 역대 가장 더웠던 가운데 집중호우와 가뭄, 산불이 겹치면서 각종 기상이변이 기승을 부린 것으로 나타났다. 고온다습한 북태평양 고기압이 예년보다 일찍부터 영향을 미쳐 6월부터 폭염, 열대야 등이 나타난 탓이 컸다. 올해도 1월 추위가 지나면 봄이 일찍 찾아오고 평년보다 더울 것이라는 전망이 나온다.
기상청은 6일 이같은 내용의 ‘2025년 연 기후특성’을 발표했다. 기상청에 따르면 지난해 한반도 연평균 기온은 13.7도로 역대 두 번째로 높았다. 역대 1위는 2024년(14.5도)이며 3위는 2023년(13.7도)이다. 최근 3년이 역대 연평균 기온 1~3위로 최근 들어 기온이 확연히 높아진 것이다.
지난해 여름이 유난히 더웠던 것은 북태평양 고기압이 평년보다 빠르게 확장했기 때문이다. 6월 중반부터 폭염과 열대야가 발생하면서 이른 더위가 시작됐다. 또 예년보다 늦은 10월까지 북태평양 고기압이 영향을 주면서 따뜻하고 습한 공기가 유입됐고 높은 기온이 지속됐다. 한반도 기온에 영향을 주는 해수면 온도는 17.7도로 최근 10년 중 두 번째로 높았다.
대관령은 1971년 기상관측이 시작된 이래 첫 폭염이 발생했다. 강릉, 전주, 구미 등 20개 지역의 여름 폭염일수 1위 기록도 경신했다. 서울의 열대야일수는 46일로 역대 1위였다. 제주 서귀포는 1961년 관측 이래 가장 늦은 10월 13일에도 열대야가 나타났다.
강수량은 평년과 비슷했지만 장마 기간은 남부지방이 13일, 제주도가 15일로 이례적으로 짧았다. 여름 동안 무더위가 계속되면서 폭염-집중호우 패턴이 반복됐다. 특히 좁은 지역에 단시간에 강수가 집중되는 특성이 나타나면서 가평, 서산, 군산 등 15개 지역에서 1시간 최다 강수량이 100mm를 넘기도 했다.
3~9월 극심한 가뭄이 이어졌던 강릉은 177일동안 가뭄이 발생해 역대 3위의 가뭄일수를 보였다. 다만 10월 3~24일까지 22일간 매일 비가 내려 1911년 이래 강수일수가 가장 길게 지속됐다.
올해도 예년보다 봄이 일찍 찾아오고 여름 더위도 일찍 시작될 것이라는 전망이 나온다. 김해동 계명대 지구환경학과 교수는 “지구의 해수면 온도가 높은 편이어서 이번 겨울은 후반부가 따뜻하고 봄도 빨리 올 것”이라며 “6월부터 더위가 시작됐던 지난해보다도 올해 여름이 더 빨라질 가능성이 있다”고 말했다.
최혜령 기자 herstory@donga.com
