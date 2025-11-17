랄랄 “美 공항서 마약하다 걸린 사람처럼 경찰에 제압 당해”

랄랄은 지난 16일 자신의 유튜브 채널 랄랄ralral에 가족들과 하와이 여행을 가는 길에 경유한 공항에서 휴대전화를 잃어버린 사연을 전했다.
이날 랄랄은 하와이의 마우이섬에 들어가기 위해 미국 공항에 경유할 당시 새로 바꾼 최신 휴대전화를 잃어버려 당황했다고 말했다. 휴대전화 안에는 광고 영상 및 콘텐츠를 위해 찍어둔 영상들이 있었다. 그는 “아기 짐이 많으니까 드는 짐이 다섯 개나 됐다, 어딘가에 있겠지 하고 안 찾았다”며 공항 이곳저곳을 돌아다녔다고 말했다.
그러던 중 랄랄은 보안 책임자로 보이는 이에게 다가가서 분실 휴대전화가 있는지 물었고, 해당 책임자는 출국장 밖으로 나가 찾아보겠느냐며 문을 열어줬다. 랄랄은 “1시간을 뛰어다녔는데 (휴대폰이) 없더라, 들어오려고 했더니 똑같은 문으로 들어가야 하는데 거절하더라”라며 “내보내 줄 수는 있는데 들여보낼 수는 없다는 거다”라고 설명했다.
결국 랄랄은 다시 줄을 서서 보안 검색대를 통과하려고 했다. 하지만 비행기 표가 출국 게이트 쪽에 있는 가족들에게 있었고, 랄랄은 비행기 표가 없다는 이유로 보안요원과 실랑이를 벌이게 됐다. 설명한 끝에 검색대를 통과하게 됐지만 또 다른 시련이 기다리고 있었다. 급하게 게이트 쪽으로 뛰어가는 랄랄을 의심한 보안요원들이 그를 체포한 것. 랄랄은 “사람들은 짐을 들고 줄을 서 있는데, 나는 짐이 없어서 달려갔다, 그런데 경찰 두 명이 오더니 나를 제압하더라, 범죄자 잡듯이”라고 말했다.
이어 그는 “사람들이 다 쳐다보더라, 그래서 ‘아이 로스트 마이 셀폰’ 했는데 (경찰) 여섯 명이 다 같이 나한테 오더라, 사람들이 웅성웅성했다, 마약 하다 걸린 사람이 체포된 것처럼”이라면서 당시의 당황스러운 상황에 대해 설명했다.
결국 그렇게 붙잡힌 랄랄은 다시 자신을 바깥에 내보내 줬던 보안 책임자 앞에 가게 됐다. 랄랄은 “질질 끌려가서 그 여자(책임자) 앞에 갔는데 ‘아직도 못 찾았어?’ 하더라, 얘기해서 들여보내 줘야 하는 거 아니냐고 했더니 ‘공항에서 왜 뛰느냐’고 하더라, 엄마가 혼내듯이, 그래서 내가 급해서 그랬다고 하니 ‘알겠으니까 잘 찾아봐, 가’ 하더라”고 전했다.
비행기 탑승 시간이 얼마 안 남은 상황, 랄랄은 우여곡절 끝에 ‘나의 휴대전화 찾기’ 기능을 사용했다. 이후 휴대전화를 되찾을 수 있었다.
