염혜란 “박찬욱 감독에 선입견 있었는데…이런 신사 없다”

26일 서울 종로구 삼청동의 한 카페에서는 영화 ‘어쩔수가없다’(감독 박찬욱)의 주연 염혜란의 인터뷰가 진행됐다.
‘어쩔수가없다’는 ‘다 이루었다’고 느낄 만큼 삶이 만족스러웠던 회사원 ‘만수’(이병헌 분)가 덜컥 해고된 후, 아내와 두 자식을 지키기 위해, 어렵게 장만한 집을 지켜내기 위해, 재취업을 향한 자신만의 전쟁을 준비하며 벌어지는 이야기를 담은 영화다. ‘공동경비구역 JSA’(2000) ‘복수는 나의 것’(2002) ‘올드보이’(2003) ‘친절한 금자씨’(2005) ‘박쥐’(2009) ‘아가씨’(2016) ‘헤어질 결심’(2022)을 연출한 ‘거장’ 박찬욱 감독의 신작이다.
염혜란은 극 중 평생 제지회사에서 근무했다가 해고당한 구범모(이성민 분)의 아내이자 예술가적 기질이 다분한 풍부한 감성의 소유자 이아라 역을 맡았다. 이아라는 매번 연기 오디션에서 낙방하지만, 결코 자신감과 낭만을 잃지 않는 인물. 실직한 후 무기력하게 변해버린 구범모의 모습이 못마땅해하는가 하면, 한때 매력적이었던 그의 과거를 그리워하며 사랑과 실망, 현실과 이상 사이에서 끊임없이 흔들린다.
이날 인터뷰에서 염혜란은 “처음 해보는 작품을 박 감독님이랑 같이 한다는 게 떨리고 좋기도 하면서 두려움도 있었다”며 “정말 잘하면 모르겠지만, 특히 중요한 건 대중의 수용이라 생각했다, 제가 찾아다니면서 대중들한테 ‘사실은 제가 이런 것도 할 수 있는 사람이에요’라고 말할 수 없는 부분이 아닌가”라고 말했다.
그는 이어 “지금까지 저를 봐오신 이미지가 축적돼 있는 상황에서, 아라를 대하는 게 어느 정도 수용이 가능할까 그게 걱정이었다”며 “기존 관념이나 기존 이미지에 있어서 얼마나 수용이 가능할까에 대해 굉장히 걱정이 많았다”고 털어놨다.
또한 염혜란은 박찬욱 감독과의 작업에서 걱정했던 바에 대해서도 이야기했다. 그는 “처음엔 약간 두려운 게 있었다”며 “박 감독님 전작 중에서 가장 좋아했던 작품은 ‘헤어질 결심’이었는데 그 외에는 굉장히 강심장으로 봐야 되는 작품들이지 않나, 마음의 준비를 하고 봐야 했고 그래서 이번 작품을 준비하면서 감독님이 쓰신 책도 다시 보고 사진집도 보고 영화도 다시 보고 공부도 했다”고 돌이켰다.
염혜란은 “저는 잔인한 장면을 잘 못 본다”며 “가짜 칼이고 가짜 피인 것도 알지만 과정을 보는 배우임에도 그걸 보는 게 힘들다”고 토로했다. 그러면서 “그런데 감독님 영화를 보다 보니까 이게 다 상징과 은유로 점철돼 있는데 전 자꾸 리얼리즘으로 접근했더라”며 “이걸 영화적 상상, 영화적 상징, 은유로 봐야 하는데 자꾸 실생활에 접목해서 보니까 내가 보기에 힘들었던 것 같다”고 전했다.
염혜란은 박찬욱 감독의 작품이 만들어지기까지 과정을 본 소감에 대해 “늘 결과물로만 감독님 작품을 접했었다”며 “대본도 볼 일이 없고, 항상 완성된 영화를 봐왔기 때문에 과정을 보게 되면서 ‘이분은 정말 대단하구나’라는 생각이 들었다. 또 ‘올드보이’ 팀이 다시 모여서 화제가 됐던 작품이었던 만큼 이분들과의 협업을 지켜보는 것도 굉장히 경이로웠다”고 감탄했다.
또한 염혜란은 “이 작업을 하기 전까지는 감독님이 굉장히 색이 강하고 개성 있는 감독님이기 때문에 모든 걸 머릿속에 그리고 있고 배우의 모든 것에 관여하고 주관이 강할 것 같다는 선입견이 있었다”며 “그런데 전혀 아니더라, 정말 말씀을 너무 잘 들으시고 타인의 이야기에 굉장히 열려 계시더라”고 놀랐던 지점을 짚었다. 이어 그는 “서로 의견을 주고받는 과정이 있었는데 그게 굉장히 신사적이었다”며 “이런 신사가 없다”고 재차 감탄했다. 그러면서 “감독님에 대해 갖고 있던 선입견이 있었는데, 이번 작업을 하면서 정말 신사적이라는 걸 느꼈고 그런 과정을 지켜보는 게 놀라웠다”고 재차 강조했다.
